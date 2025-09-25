Az unió jelentős részét hazánk látja el ezzel a terménnyel

Az idén különösen nehéz helyzet alakult ki a hazai gombatermesztés terén. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképe szerint nyáron a korábbi évekhez képest nagyobb mértékben esett vissza a friss gomba iránti kereslet, ezzel egyidejűleg erős túlkínálat jellemezte nem csupán a hazai, hanem az egész Európai Unió piacát – írja elemzésében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

Dobogós helyen áll hazánk az unióban a gombatermesztés terén

Fotó: NAK/Lévai Zsolt

A nyár elmúltával erősödni látszik a kereslet, így az elkövetkező hónapokban a hazai gombapiac stabilizálódására lehet számítani. Ez a helyzet rávilágított arra, hogy a piac nem képes elviselni a hirtelen jelentkező nagy volumenű mozgásokat, keresletingadozásokat. Európa-szerte túltelített a gombapiac, és a szereplők egymást szorítják ki – a legerősebbek maradnak talpon.

Koncentrálódik itthon a gombatermesztés piaca

A hazai gombaágazatra összességében igaz, hogy a termelés egyre inkább koncentrálódik. Az erős piaci verseny miatt sok kis termelő hagyott fel a termesztéssel, csak a maximális hatékonysággal termelő, tőkeerős gombatermesztők tudtak talpon maradni. Mára gyakorlatilag három termesztőkörzet maradt: Kerecsend, Bócsa és Pest megye. A hazai termesztett gomba termőterülete az utóbbi években 160-170 ezer m2 között alakult (zárt, polcos termelési rendszere révén a termőterület hektárban nem összemérhető más kultúrákkal).

Magyarországnak meghatározó szerepe van az EU gombatermesztésben, Hollandia és Lengyelország mellett Magyarország látja el az EU gombapiacát. A hazai gombapiac összességében stabilnak mondható, perspektivikus és fejlődő ágazat. Az elmúlt években a hazai piacot meghatározó termelők számottevő fejlesztéseket, illetve kapacitásbővítést hajtottak végre, többen most értek az évek óta tartó beruházások végére. Ennek következtében mostanra több ezer négyzetméterrel bővült a termesztési terület. Emellett a meglévő termesztősátrakat is hatékonyabban tudják hasznosítani a termelők.

A hazai gombatermés 30 százaléka exportpiacokra kerül. Az elmúlt évtizedben 7-9 ezer tonna között mozgott a kivitel, 2024-ben 8500 tonna volt a gombaexportunk.

Fő célpiacaink friss gomba tekintetében a szomszédos országok, elsősorban Ausztria, de kisebb mennyiségben szállítunk Szlovákiába és Romániába is.

Táplálkozási szempontból a gombák szuperélelmiszerek, mert kalóriatartalmuk igen alacsony, de gazdag rost- és fehérjeforrások, valamint értékes ásványianyagokat és vitaminokat is tartalmaznak. Kedvező aminosav-összetételüknek köszönhetően a vegetáriánus és vegán étrendbe is könnyen beilleszthetők a növényi fehérjék kiegészítésére. Ugyan a gombafogyasztás továbbra is népszerű, a hazai egy főre jutó átlagos gombafogyasztás 1,5 kg/fő/év körül alakul, ami jelentősen elmarad az európai 3 kg-os mennyiségtől. A gomba rendkívül fenntartható módon termeszthető termék, nagyon alacsony a vízlábnyoma, 3-4 liter víz elegendő 1 kg gomba megtermeléséhez. Termesztéséhez mezőgazdasági melléktermékeket (szalma, csirke- és lótrágya) használnak fel a gombakomposzt előállításának céljából, melyen egészséges élelmiszert állítanak elő, továbbá a letermett gombakomposzt felhasználható talajjavítóként.