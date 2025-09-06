Kettős célt szolgál a napelemeknél egy magyar fejlesztés

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) és az iraki Kufai Egyetem közös kutatóinak közös fejlesztése a kettős hűtésű napelemrendszer, két hűtési technológia kompakt kombinációja. Mind a léghűtéses perforált keret, mind a hűtőfolyadékok alkalmazása már vizsgált téma a napelemek hűtése területén. A két technológia kombinálása viszont új – mondta el lapunk megkeresésére Somosi Zoltán, a Klímapolitikai Intézet kutatója.

A napelem 25 fokos hőmérséklet esetén nyújtja a legjobb teljesítményt, kánikulában célszerű hűteni. Fotó: Nagy Gábor

Kifejtette, hogy a panelbe elhelyezett lyukakon keresztül a panelt a keringő levegő hűti, melynek elvezetését egy ventilátor segíti. A hűtőfolyadékként alkalmazott víz bejutását a panel hátuljában kialakított keringtetési rendszerbe egy napenergiával működő pumpa segíti. A folyadék a panel hátuljában kialakított szerpentincsövön kering, melyeken lamellák vagy hűtőbordák találhatók a hatékonyabb hőelvezetés érdekében.

A ventilátor és a pumpa szabályozhatók az optimális körülmények eléréséhez. A hűtés célja a minél ideálisabb működési hőmérséklet fenntartása a panelben. A rendszer jelentős hatékonyságnövekedést mutatott a szimpla léghűtéses, valamint a nem hűtött rendszerekhez képest, illetve más kutatások adataihoz hasonlítva is biztató teljesítménnyel szolgál – hívta fel a figyelmet Somosi Zoltán.

A napelemek ideális működési hőmérséklete valójában 25 fok, hatásfokuk a hőmérséklet növekedésével csökken. A csökkenés mértéke három–öt tized százalékra tehető Celsius-fokonként, így a túlmelegedés jelentős veszteségeket okozhat az áramtermelésben. A hatásfokon túl a panel élettartama is csökken, a panelek tartós túlmelegedés esetén éveket, akár évtizedeket veszíthetnek élettartamukból, így több okból is jogos gazdasági megfontolás a minél hatékonyabb hűtés – mutatott rá a kutató.

A panelek hatékonyságánál még számos faktort figyelembe kell venni a tervezésnél, a napelem érzékenysége annak anyagától is függ. Itt a teljes napsütés és a szűrt fény esetén várható hatásfokra kell gondolni, mely szűrt fény esetén alacsonyabb. Nem mindegy a napelem anyaga sem. Sokáig a polikristályos szilícium dominálta a piacot olcsósága miatt, azonban a jobb hőmérséklet-tűrésű és teljes napsütésben hatékonyabb monokristályos modulok elterjedőben vannak. További faktor a napsütéses, ezzel egyben a működési órák száma, illetve a beesési szög. Itt az az ideális, ha a nap fénye merőleges a panelre, ekkor éri a legnagyobb sugárzási intenzitás, ezért is fontos a tájolás és a dőlésszög.