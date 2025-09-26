Jöhetnek az innovatív fejlesztések a hazai vállalkozásoknál, hamarosan pályázhatnak a forrásokra

Megnyílt az elektronikus felület, így mától 2025. október 21-ig jelentkezhetnek a hazai vállalkozások az energetikai korszerűsítésekre ösztönző programcsomag negyedikként megnyíló felhívására. A kutatás-fejlesztési pályázat a piacról még hiányzó innovatív technológiai fejlesztések, jelentős tudományos, műszaki újdonságtartalommal rendelkező termékek, prototípusok, szolgáltatások létrehozását támogatja – írja pénteki közleményében az Energiaügyi Minisztérium.

Kutatás-fejlesztési pályázatokra lehet hamarosan pályázni a Jedlik Ányos-programban

Fotó: Pexels

A gazdaság- és iparfejlesztési törekvések a tiszta és megfizethető energiaforrások további térnyerését elősegítve hangolhatók össze az energetikai és klímapolitikai célokkal.

A tavaly felülvizsgált Nemzeti energia- és klímatervben Magyarország azt vállalta,

hogy 2030-ra a végső energiafogyasztás 30 százalékát megújuló alapon állítjuk elő,

a végső energiaigény 800-ról 740 petajoulera csökken.

A hazai zöldgazdaság kimagasló termelői kapacitásokkal rendelkezik főként az akkumulátor- és hőszivattyúgyártásban. A magyar ötleteken alapuló technológiák, eszközök kifejlesztését a gazdasági versenyképesség fokozása és a karbonsemlegességi célok elérése érdekében is érdemes támogatni.

Tizenhárommilliárd kutatás-fejlesztésre

A 13 milliárd forint vissza nem térítendő forrás tizenegy célterületen megvalósuló alkalmazott kutatásra vagy kísérleti fejlesztésre fordítható.

Támogatható technológiaként jöhetnek szóba egyebek mellett a nem kémiai alapú magas hatásfokú energiatárolás, az akkumulátorok élettartamának optimalizálása, hatékony és környezetkímélő újrahasználata, a hulladékhő vagy az alacsony hőmérsékletű geotermikus kutak hasznosítása.

A Jedlik Ányos energetikai program új pályázatán konzorciumi tagként mikrovállalkozások is részt vehetnek. A projektekbe K+F szolgáltató szervezetként, innovációs beszállítóként kapcsolódhatnak be az egyetemek és a kutatóintézetek.

Az egy projektre adható támogatás legfeljebb 600 millió forint. Az alsó összeghatár a társadalmi egyeztetés eredményeként 200 millió forintról 100 millió forintra csökkent. Így a korábban kalkulált maximum 65 kérelemmel szemben akár 130 pályázat is állami hozzájárulásban részesülhet.