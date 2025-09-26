Rendkívüli

Orbán Viktor telefonhívása hatott Trumpra, nincs nyomás Magyarországon az orosz olaj miatt

  • Magyar Nemzet
  • Gazdaság
  • Jöhetnek az innovatív fejlesztések a hazai vállalkozásoknál, hamarosan pályázhatnak a forrásokra
Jedlik Ányosinnovációkutatás-fejlesztéspályázat

Jöhetnek az innovatív fejlesztések a hazai vállalkozásoknál, hamarosan pályázhatnak a forrásokra

Jó hírt kaptak a hazai vállalkozások, jöhetnek az innovatív fejlesztések. Tizenhárommilliárd forintos kutatás-fejlesztési pályázattal folytatódik a Jedlik Ányos energetikai program.

Magyar Nemzet
2025. 09. 26. 9:45
Éberling András
Illusztráció Fotó: Fotó: Éberling András
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megnyílt az elektronikus felület, így mától 2025. október 21-ig jelentkezhetnek a hazai vállalkozások az energetikai korszerűsítésekre ösztönző programcsomag negyedikként megnyíló felhívására. A kutatás-fejlesztési pályázat a piacról még hiányzó innovatív technológiai fejlesztések, jelentős tudományos, műszaki újdonságtartalommal rendelkező termékek, prototípusok, szolgáltatások létrehozását támogatja – írja pénteki közleményében az Energiaügyi Minisztérium.

Kutatás-fejlesztés: jönnek a pályázatok
Kutatás-fejlesztési pályázatokra lehet hamarosan pályázni a Jedlik Ányos-programban
Fotó: Pexels

A gazdaság- és iparfejlesztési törekvések a tiszta és megfizethető energiaforrások további térnyerését elősegítve hangolhatók össze az energetikai és klímapolitikai célokkal. 

A tavaly felülvizsgált Nemzeti energia- és klímatervben Magyarország azt vállalta, 

  • hogy 2030-ra a végső energiafogyasztás 30 százalékát megújuló alapon állítjuk elő, 
  • a végső energiaigény 800-ról 740 petajoulera csökken. 

A hazai zöldgazdaság kimagasló termelői kapacitásokkal rendelkezik főként az akkumulátor- és hőszivattyúgyártásban. A magyar ötleteken alapuló technológiák, eszközök kifejlesztését a gazdasági versenyképesség fokozása és a karbonsemlegességi célok elérése érdekében is érdemes támogatni.

Tizenhárommilliárd kutatás-fejlesztésre

A 13 milliárd forint vissza nem térítendő forrás tizenegy célterületen megvalósuló alkalmazott kutatásra vagy kísérleti fejlesztésre fordítható.

Támogatható technológiaként jöhetnek szóba egyebek mellett a nem kémiai alapú magas hatásfokú energiatárolás, az akkumulátorok élettartamának optimalizálása, hatékony és környezetkímélő újrahasználata, a hulladékhő vagy az alacsony hőmérsékletű geotermikus kutak hasznosítása. 

A Jedlik Ányos energetikai program új pályázatán konzorciumi tagként mikrovállalkozások is részt vehetnek. A projektekbe K+F szolgáltató szervezetként, innovációs beszállítóként kapcsolódhatnak be az egyetemek és a kutatóintézetek.

Az egy projektre adható támogatás legfeljebb 600 millió forint. Az alsó összeghatár a társadalmi egyeztetés eredményeként 200 millió forintról 100 millió forintra csökkent. Így a korábban kalkulált maximum 65 kérelemmel szemben akár 130 pályázat is állami hozzájárulásban részesülhet. 

Előlegként a támogatás legfeljebb 40 százaléka igényelhető, amit az első mérföldkőhöz kapcsolódó szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása után további maximum 40 százalék követhet. A fennmaradó hányadot a záró beszámoló elfogadását követően, utófinanszírozásként fizetik ki. A projektek végrehajtására a szerződéskötéstől számított 24–48 hónap áll majd rendelkezésre. A kitöltőprogram már elérhető, a pályázatkezelő Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2025. október 21-ig várja a jelentkezéseket.

A kormány minden korábbinál több forrást biztosít a hazai vállalkozások számára ahhoz, hogy energiafelhasználásukat és rezsiterheiket korszerűsítésekkel mérsékeljék. A Jedlik Ányos energetikai program társadalmi egyeztetésig már eljutott felhívásai révén 415 milliárd forinttal ösztönözzük a hatékonyságot javító, az ipar zöldítését szolgáló beruházásokat

– jelezte Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár.

Hozzátette: – A dinamó feltalálójának nevét viselő programban legújabban a jeles elődök méltó utódait keressük. Gyakorlatban jól hasznosítható elképzeléseiket támogatással valóra váltva közösen erősíthetjük meg Magyarország energiaszuverenitását és az ellátás biztonságát. A Jedlik-program hamarosan komoly érdeklődésre számot tartó lehetőségeket nyitunk meg a többi között az ipari energiatárolók telepítésére vagy a földhő fokozott hasznosítására.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKáncz

Ott a pont!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blog-bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu