Otthon Startépítőiparmobilitásinfrastruktúra

A fiatalok munkavállalását könnyíti, az építőipart segíti az Otthon start

Az Otthon start program 2025 szeptemberében indult, és nem csupán az első lakás vásárlását teszi könnyebbé, hanem jelentős munkaerőpiaci hatásokkal is bír. Mindenekelőtt az építőipar és ingatlanszektor dinamikus bővülése várható a következő években.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 11:27
Elindult az Otthon Start, akár hatvanezren is piacra léphetnek, az első szerződést már meg is kötötték
Fotó: Világgazdaság/Kallus György
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Önmagán túlmutat az Otthon start. Az ingatlanpiacon nem csupán azokat az elsőlakás-vásárlókat juttatja saját otthonukhoz, akik egyre távolabb kerültek attól, hogy az ingatlanpiacra lépjenek, hanem a továbbköltözőknek is segít, végre megérkezhet a vevőjük. Ám nem csupán az ingatlanok területe az egyetlen, ahol a (pozitív) hatása megmutatkozik. Főként az építőiparban és a munkaerőpiacon – mutat rá tanulmányában az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

otthon start
Az Otthon start hatása látványos (Forrás: Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány)

A hatások közül néhányat érdemes kiemelni:

  • A program különösen a fiatalok munkavállalását ösztönzi, akiknek lakhatási biztonságot nyújt. Így csökkentve a munkanélküliséget, valamint a tanulásban vagy munkában nem részt vevők (NEET) arányát.
  • Elősegíti a munkaerő régiók közötti mobilitását is, mivel könnyebbé teszi a költözést és a munkavállalást kedvezőbb munkaerőpiaci helyeken.
  • Az ingázás csökkenhet, mert többen közelebb költözhetnek munkahelyükhöz saját tulajdonú ingatlanban, ami javítja az életminőséget és a munka-magánélet egyensúlyát.
  • Élénkítheti a vidéki városok lakáspiacát és munkaerőpiacát, a helyi gazdaságot, bár felveti a fiatalok városokba költözésének kockázatát is. 
  • Serkentheti az építőanyag-kereskedelem, szakipari szolgáltatások és egyéb kapcsolódó szektorok foglalkoztatását is.

Az Otthon startra vonatkoztatva a csok bevezetését követő dinamikákat, 2026-ra már kismértékben bővülhet az építőipari foglalkoztatottak száma, 2027-2028-ban nagyobb lendületet vehet a foglalkoztatás-bővülés az ágazatban (a csok adataiból kiindulva akár évi 30-40 ezer fős bővülés). De ha csak az átlagos növekedési ütemmel számolunk, akkor is évi négy százalékkal bővülhet az építőiparban foglalkoztatottak száma. Az Otthon start programban csak idén akár 15 ezer új ingatlan fejlesztése indulhat el, ami a munkaerőigény növekedését eredményezi az építőipari szektorban.

Az összes foglalkoztatott több mint nyolc százaléka dolgozik jelenleg az építőiparban, míg ez az arány 2014-ben 6,1 százalék volt. A közeljövőben, 2027–2028-ban nagyobb lendületet vehet a foglalkoztatás-bővülés az ágazatban (a csok adataiból kiindulva akár évi 30-40 ezer fős bővülés). De ha csak az átlagos növekedési ütemmel számolunk, akkor is évi négy százalékkal bővülhet az építőiparban foglalkoztatottak száma. Ez természetesen nemcsak fizikai, de szellemi foglalkozásúakat is takar. Így a szakmunkások mellett ez új munkahelyeket jelent többek között mérnököknek, műszaki ellenőröknek, projektmenedzsereknek gazdasági, adminisztratív területen dolgozóknak.

Az építőiparhoz képest arányaiban kevesebb dolgoznak az ingatlanügyletek ágazatban, azonban ott is jelentős bővülés várható az Otthon start program hatására, a növekvő kereslet miatt. Hasonlóan, az sem hagyható figyelmen kívül, hogy nemcsak új lakások és házak épülnek a program hatására, hanem bővül az infrastruktúra, a közutak száma, hossza, számos új szolgáltatás jelenik meg (például boltok, bölcsődék), ahova szintén kell a munkaerő.

A nagyobb kereslet a munkaerő iránt a dolgozókat is jobb helyzetbe hozhatja, így keresetük is növekedhet, több elkölthető jövedelmet hagyva a háztatásoknál, szintén serkentve ezáltal a lakossági fogyasztást.

A régiók közti mobilitást is segítheti és ösztönözheti az Otthon start támogatás, amelynek révén a (fiatal) munkavállalók nagyobb eséllyel tudnak saját ingatlanhoz jutni bárhol az országban, akár a nagyobb városi agglomerációkban is, ami elősegítheti a regionális munkaerőpiaci mobilitást. Ugyanakkor az ingázás is csökkenhet, ha sikerül a munkahely(ek) közelébe költözni.

Ami a számszerű hatásokat illeti, az Ingatlan.com várakozása szerint a szeptembertől kezdődő 12 hónapban legalább 60-70 ezer fiatal vághat bele első lakása megvásárlásába. Összességében, a lakhatási támogatás segít csökkenteni az életkezdéssel járó anyagi kockázatokat, segít elindulni az életben, továbbá folyamatos munkára ösztönzi a fiatalokat.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekHorn Gábor

Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

Csépányi Balázs avatarja

Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.