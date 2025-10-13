Több éve nem látott tendencia az albérletpiacon

Szeptemberben enyhén csökkentek a bérleti díjak országos szinten – derül ki a KSH–Ingatlan.com közös lakbérindexének legfrissebb adataiból. Országosan 1,1 százalékkal, Budapesten 0,2 százalékkal estek vissza az albérletárak augusztushoz képest. Az országon belüli dinamika viszont jelentős eltéréséket mutat. A Pécset is magában foglaló dél-dunántúli régióban majdnem 3, az észak-alföldi térségben pedig több mint kétszázalékos volt a kiadó lakások bérleti díjainak csökkenése. A nyugat-dunántúli és észak-magyarországi régió viszont 1,1 százalékos drágulást produkált augusztushoz képest. Éves összevetésben országosan már csak 6,5, Budapesten 6,6 százalékos drágulást hozott a szeptember.

Szeptemberben csökkentek az albérletárak, ilyen mértékű változásra a járvány óta nem volt példa. Fotó: Szabad Föld/Kállai Márton

A szeptember több éve nem látott változást eredményezett. Legutóbb koronavírus-járvány idején, 2020 decemberében volt példa arra, hogy egy százaléknál jelentősebb mértékben csökkenjenek a bérleti díjak havi szinten.

A 6,5 százalékos bérletidíj-emelkedéshez hasonlóan alacsony mértékű éves lakbérdrágulást pedig utoljára 2021 őszén láttunk. A szeptemberi adatok azért is érdekesek, mert már korábban is érzékelhető volt Budapest drágább kerületeiben, hogy a bérleti díjak középértéke 20-30 ezer forintos csökkenésnek indult a felvételi ponthatárok kihirdetése utáni időszakban. A statisztikák megerősítették ezt, mivel havi szinten a legnagyobb mértékben Budapesten belül a budai hegyvidéki kerületek albérletárai csökkentek 1,1 százalékkal, de a pesti belső kerületek havi árcsökkenése is közel egyszázalékos volt – jelezte Balogh László, az Ingatlan.com szakértője.

Bérlés helyett vásárlás? Ez is az Otthon start hatása lehet

A szakember szerint feltehetően az Otthon start program hatására sokan a bérlés helyett a lakásvásárlás mellett döntöttek, ami enyhítette a keresleti nyomást az albérletpiacon.

– Az Otthon start program óriási lendületet hozott az ingatlanpiac adásvételi oldalán, az albérletpiac dinamikáját viszont érezhetően megtörte. Új egyensúly van kialakulóban, mert a bérleti díjak csökkenése elkezdte felszívni az elérhető kínálatot is. Az albérletszezon csúcsán ugyanis még 18,6 ezer kiadó lakóingatlan-hirdetés jelentette az országos kínálatot, mára ez 17,6 ezerre csökkent. A most kibontakozó trend arra utal, hogy az albérletpiacon a bérlők és a bérbeadók is árérzékenyek, vagyis aktívan és gyorsan reagálnak a másik tábor lépéseire – tette hozzá az Ingatlan.com szakértője.