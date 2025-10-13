albérletárOtthon Start Programingatlanpiaclakásvásárlás

Több éve nem látott tendencia az albérletpiacon

Országosan több mint egy százalékkal csökkentek a lakbérek szeptemberben az előző hónaphoz képest. Az albérletárak hasonló mértékű csökkenésére a koronavírus-járvány idején, 2020 végén volt példa. A legfrissebb adatok szerint több budapesti kerületben is 10-20 ezer forinttal csökkentek az átlagos bérleti díjak az albérletszezon kezdete óta, nagyobb egyetemvárosokban viszont változatosabb képet mutat az albérletárak változása. Az Otthon startnak köszönhetően enyhült a korábbi keresleti nyomás.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 10:01
Illusztráció Fotó: Bach Máté
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szeptemberben enyhén csökkentek a bérleti díjak országos szinten – derül ki a KSH–Ingatlan.com közös lakbérindexének legfrissebb adataiból. Országosan 1,1 százalékkal, Budapesten 0,2 százalékkal estek vissza az albérletárak augusztushoz képest. Az országon belüli dinamika viszont jelentős eltéréséket mutat. A Pécset is magában foglaló dél-dunántúli régióban majdnem 3, az észak-alföldi térségben pedig több mint kétszázalékos volt a kiadó lakások bérleti díjainak csökkenése. A nyugat-dunántúli és észak-magyarországi régió viszont 1,1 százalékos drágulást produkált augusztushoz képest. Éves összevetésben országosan már csak 6,5, Budapesten 6,6 százalékos drágulást hozott a szeptember.

albérletárak: csökkenés volt szeptembreben
Szeptemberben csökkentek az albérletárak, ilyen mértékű változásra a járvány óta nem volt példa. Fotó: Szabad Föld/Kállai Márton

A szeptember több éve nem látott változást eredményezett. Legutóbb koronavírus-járvány idején, 2020 decemberében volt példa arra, hogy egy százaléknál jelentősebb mértékben csökkenjenek a bérleti díjak havi szinten.

A 6,5 százalékos bérletidíj-emelkedéshez hasonlóan alacsony mértékű éves lakbérdrágulást pedig utoljára 2021 őszén láttunk. A szeptemberi adatok azért is érdekesek, mert már korábban is érzékelhető volt Budapest drágább kerületeiben, hogy a bérleti díjak középértéke 20-30 ezer forintos csökkenésnek indult a felvételi ponthatárok kihirdetése utáni időszakban. A statisztikák megerősítették ezt, mivel havi szinten a legnagyobb mértékben Budapesten belül a budai hegyvidéki kerületek albérletárai csökkentek 1,1 százalékkal, de a pesti belső kerületek havi árcsökkenése is közel egyszázalékos volt – jelezte Balogh László, az Ingatlan.com szakértője. 

Bérlés helyett vásárlás? Ez is az Otthon start hatása lehet

A szakember szerint feltehetően az Otthon start program hatására sokan a bérlés helyett a lakásvásárlás mellett döntöttek, ami enyhítette a keresleti nyomást az albérletpiacon. 

– Az Otthon start program óriási lendületet hozott az ingatlanpiac adásvételi oldalán, az albérletpiac dinamikáját viszont érezhetően megtörte. Új egyensúly van kialakulóban, mert a bérleti díjak csökkenése elkezdte felszívni az elérhető kínálatot is. Az albérletszezon csúcsán ugyanis még 18,6 ezer kiadó lakóingatlan-hirdetés jelentette az országos kínálatot, mára ez 17,6 ezerre csökkent. A most kibontakozó trend arra utal, hogy az albérletpiacon a bérlők és a bérbeadók is árérzékenyek, vagyis aktívan és gyorsan reagálnak a másik tábor lépéseire – tette hozzá az Ingatlan.com szakértője. 

Balogh László rámutatott, hogy a mostani jelenség kicsit ahhoz hasonlít, mint ami a koronavírus-járvány idején volt látható: a bérbeadók a csökkenő kereslet időszakában is abban érdekeltek, hogy gyorsan bérlőt találjanak. Ellenkező esetben a bevételkiesés mellett ők fizethetik a kiadó ingatlan rezsi- és közös költségét is. 

A lakásukat kiadók ezért néhány ezer forintos bérletidíj-csökkentéssel pénzügyileg is többet nyerhetnek annál, mintha kitartják az árakat, de üresen áll a lakás

 – fogalmazott a szakember.

Ezek most az aktuális piaci albérletárak

Az Ingatlan.com elemzéséből kiderül, hogy mik a legfrissebb, kiadó lakásokat és házakat jellemző bérleti díjak október közepén. A fővárosi piac albérletárainak középértéke 260 ezer forintnál jár októberben, ami 10 ezer forinttal elmarad a júliusi szinttől, amikor kihirdették a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. 

Az albérletszezon kezdete óta történt árcsökkenés 

  • a III., a XIV. és a XXII. kerületekben volt a legnagyobb, ahol 35, illetve 20 ezer forinttal csökkent a kiadó lakások bérleti díjainak középértéke. 
  • A XI., a XII., a II. és a VI. kerületekben is 10 ezer forinttal csökkentek az átlagos bérleti díjak július végéhez képest, 
  • a IX. kerületben pedig 15 ezer forinttal. 

A budapesti kiadó lakások átlagos bérleti díjait tekintve szembetűnő változás, hogy október közepén mindössze már csak két kerületben jár 300 ezer forintos szint fölött a kerületi átlagos albérletár – az V. kerületben 350 ezer forint, a II.-ban pedig 360 ezer –, míg július végén még öt városrész medián lakbérei voltak ezen az árszinten. A legolcsóbb budapesti kerület a XXIII., ahol 167 ezer forint a kiadó lakóingatlanok bérleti díjának a középértéke.

A bérleti díjak változatos képet mutatnak a legnagyobb egyetemvárosokban. Szegeden az utóbbi három hónapban 20 ezer forinttal 180 ezer forintra emelkedtek a kiadó lakóingatlanok átlagos albérletárai. Ugyanakkor Debrecenben 10 ezer forinttal 230 ezerre csökkentek, Pécsen pedig ugyanekkora összeggel 180 ezer forintra mérséklődött az átlagos bérleti díj. Székesfehérváron 20 ezer forinttal mérséklődött az albérletárak középértéke, ahol jelenleg 190 ezer forintért lehet átlagosan lakóingatlant kibérelni. Győrben és Egerben stagnálás figyelhető meg 200 ezer és 160 ezer forintos  középértékkel. A legolcsóbb vármegyeszékhelyek az albérletpiacon Szolnok és Miskolc, ahol 130 ezer forint az átlagos albérletár.


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekoltár

Egy érvet mondjatok...

Bayer Zsolt avatarja

Aki levizelte a Szent Péter-bazilika oltárát, az mindannyiunkat meggyalázott, annak nincs bocsánat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu