Így nőtt az öregségi nyugdíj értéke 2010 óta

Az átlagos öregségi nyugdíj értéke 2010 óta jelentősen nőtt, ami az inflációt is figyelembe véve csaknem egynegyedével növelte a nyugdíjasok vásárlóerejét. A kormányzat több lépésével, mint a nyugdíjprémiumok, támogatások és a nyugdíjas munkavállalás könnyítése, jelentősen javultak a nyugdíjasok életkörülményei. Ezzel párhuzamosan a foglalkoztatottságuk is nőtt, miközben az anyagi és szociális nehézségekkel küzdők aránya jelentősen csökkent.

Magyar Nemzet
2025. 10. 05. 12:23
Illusztráció Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI
Az öregségi nyugdíj átlagos értéke 2010 januárja és 2025 januárja között 98,8 ezer forintról 242,3 ezer forintra emelkedett, amely a nyugdíjas inflációt is figyelembe véve 24,4 százalékos reálnövekedésnek feleltethető meg – mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség (MGFÜ) vezető elemzője.

A szakértő megjegyezte: a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatbázisában a januári átlagos öregségi nyugdíjakra vonatkozóan áll rendelkezésre adat, vagyis ebben például a kiegészítő nyugdíjemelések, évközi korrekciók vagy a 13. havi nyugdíj hatása nem jelenik meg. Kiemelte, hogy egy átlagos nyugdíjas a nyugdíjából közel negyedével több terméket és szolgáltatást tud vásárolni, mint 2010-ben.

Ehhez adódik még hozzá a 13. havi nyugdíj, amelyet 2022 óta ismét teljes értékben kapnak a nyugdíjasok, ennek hatását is figyelembe véve, 

reál értelemben harmadával több pénzből gazdálkodhat az átlagos nyugdíjas idén, mint 2010-ben.

A nyugdíjasok helyzetének megítélése kapcsán leggyakrabban az merül fel, hogy az elmúlt évek gyors béremelkedéséből nem részesültek – fűzte hozzá Molnár Dániel. A törvényi előírásoknak megfelelően a nyugdíjak értéke évről évre csupán a várt inflációnak megfelelő ütemben emelkedett – ha a valós infláció magasabban alakult, akkor kaptak nyugdíjkorrekciót –, amely a dinamikus reálbér-emelkedés miatt azzal járt együtt, hogy a relatív jövedelmi pozíciójuk romlott. 

Teljesítette a vállalását a kormány

– Az infláció magasabb lett, mint előre jelezték, ezért a nyugdíjakat ilyenkor meg szoktuk emelni – emlékeztetett Orbán Viktor miniszterelnök október elsején. Azt ígértük, hogy a nyugdíjak nem veszíthetnek az értékükből. Ezt a vállalásunkat minden évben teljesítettük – mondta.

A miniszterelnök hozzátette, hogy ez idén is így lesz, minden nyugdíjas megkapja az emelést. „Reményeim szerint már novemberben mindenki megkapja a nyugdíjának megfelelő összeget, ez átlagosan 51 ezer forintot jelent” – mondta Orbán Viktor.

Ezt a kormányzat két irányból igyekezett ellensúlyozni:

  1. Egyrészről az elmúlt 15 évben ötször – 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 – is sor került nyugdíjprémium kifizetésére a gyors gazdasági növekedés eredményeként, de ide lehet sorolni még az idén kiküldött 30 ezer forintos nyugdíjas utalványt vagy a 2016–2017-ben a karácsonyi, 2018-ban pedig a húsvéti ünnepekhez kapcsolódóan kifizetett tízezer forintos utalványokat, illetve a 2019-ben fizetett kilencezer forintos rezsiutalványt. Vagyis látható, hogy amikor a gazdasági teljesítmény lehetővé tette, a kormányzat igyekezett a nyugdíjasokat is támogatni annak eredményeiből.
  2. Másrészről jelentősen lazította a kormányzat a nyugdíj melletti munkavállalás szabályait. A nyugdíjas munkavállalók amellett, hogy a versenyszférában és a közszféra több területén, például
  • a szociális ellátás,
  • és a köznevelés

az öregségi nyugdíj fenntartása mellett is dolgozhatnak, még jelentős adókedvezményben is részesülnek: bruttó bérük után csak a 15 százalékos szja-t kell megfizetniük, miközben a munkáltatóknak nem kell szociális hozzájárulási adót fizetniük utánuk.

A teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható.

 

 

 


 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Szőcs László
idezojelekAndrej Babis

Szőcs László: Babis győzelme a miénk is

Szőcs László avatarja

A Patrióták Orbán Viktor után a második miniszterelnöküket adhatják Európának.

