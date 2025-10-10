Lakásárak: szeptemberben gyorsult a drágulás üteme

Folytatódott szeptemberben a lakásdrágulás. Az Ingatlan.com lakásárindexe szerint szeptemberben országosan havi szinten 2,7 százalékkal, Budapesten pedig 2,6 százalékkal nőttek az árak, ami jóval tempósabb emelkedést jelent az augusztusi 1,2, illetve 1,4 százalékos havi dráguláshoz képest. A részletes adatokból az is kiderül, hogy Pest vármegyében 2,9 százalékkal nőttek az árak, miközben Észak-Magyarországon egyetlen hónap alatt 6,3 százalékos drágulás következett be. Éves összevetésben országosan 16,8 százalékkal, Budapesten pedig 22,1 százalékkal magasabbak a kínálati árak, mint egy évvel korábban – olvasható az ingatlanos portál közleményében.

Az ősz első hónapjában felgyorsult a lakásárak növekedése, az Otthon start keresletélénkítő hatása itt is tetten érhető

Fotó: Kurucz Árpád

Lakásárak: nem meglepő az emelkedés

A havi drágulás üteme most gyorsulást mutat, ami nem meglepő az Otthon start programhoz köthető keresletélénküléshez képest. Érdekesek viszont a lakás-áremelkedések regionális különbségei.

Budapesten például a havi drágulási ütem egy hajszállal elmarad az országos árnövekedés szintjétől, februárban viszont a jelenleginek majdnem kétszerese volt a fővárosi lakásdrágulás havi tempója. Az év elején ugyanis az állampapírból kiszálló befektetési célú vásárlók generáltak erőteljes keresletet a budapesti lakáspiacon. Éves összevetésben pedig elmondható, hogy a kelet-magyarországi régiók lakásáremelkedési üteme jelentősen meghaladja a nyugat-magyarországi régiók és Pest megye lakásdrágulási tempóját

– mondta Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A szakember szerint ez annak is köszönhető, hogy a kelet-magyarországi lakásárak felzárkózóban vannak a nyugat-magyarországi és Pest megyei lakásárakhoz. – Vagyis záródik a lakáspiaci árolló a keleti és nyugati országrészek között – tette hozzá Balogh László.

Az Ingatlan.com szakértője kitért az Otthon startos adatokra, ami szerinte meglepetéseket is hozott.

– A kormányzat tájékoztatása szerint a 3 százalékos hitel igénylőinek átlagéletkora 34 év volt, 80 százalékuk pedig 40 év alatti. Ezek a számok arra utalnak, hogy az ingatlanpiacot szeptemberben azok a fiatalok rohamozták meg, akik az elmúlt 10 évben történt lakásdrágulás miatt eddig kiszorultak a vevők közül. A most érezhető áremelkedés főként ennek a keresleti hullámnak köszönhető. Ez sokak számára okozhat meglepetést, mert többen a befektetők aktívabb jelenlétére számítottak a 3 százalékos hitelnek köszönhetően – fogalmazott Balogh László.