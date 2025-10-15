Otthon start program – ezt teheti, akit elutasított a bank

Számtalan oka lehet annak, ha valaki Otthon start igénylését elutasítja a bank. Ezek egy része abból adódik, hogy nem felel meg az illető az Otthon start feltételeinek, más része pedig abból, hogy nem hitelképes a bankoknál.
Lehetséges okok, amiért elutasítják az Otthon start kérelmet
A Biztosdöntés.hu összegyűjtötte, melyek azok az okok, amelyek miatt elutasítják az Otthon start hiteligénylést.
A támogatott hitel esetében az elutasítás általában két fő tényező miatt történhet: a jogszabályi jogosultság hiánya, illetve a banki hitelképességi feltételek nem teljesülése.
Ezek közül a legjellemzőbb probléma,
- hogy az igénylő nem rendelkezik legalább kétéves, legfeljebb harminc nap megszakítással fennálló társadalombiztosítási jogviszonnyal,
- vagy az utolsó fél évben nem tud igazolt magyarországi biztosítotti időt felmutatni.
- Szintén elutasítást von maga után, ha az igénylő szerepel a negatív KHR-listán,
- határozott idejű vagy próbaidős munkaszerződéssel rendelkezik,
- illetve ha a jövedelme nem tekinthető stabilnak a bank megítélése szerint.
- Egyetlen súlyos köztartozás is elegendő az elutasításhoz,
- ahogyan az is, ha az ingatlan értékbecslése és a vételára között 20 százaléknál nagyobb az eltérés,
- vagy ha a vételár meghaladja a program által meghatározott értékhatárt.
Fontos, hogy először nézzük át, mit tehetünk.
Így javítható az Otthon start hitelfelvétel esélye
A portál szerint a legfontosabb lépés az elutasítás okának pontos tisztázása. Amennyiben a bank a munkaszerződés határozott időtartamát kifogásolta, érdemes a munkáltatóval egyeztetni a határozatlan szerződésre váltás lehetőségéről. Ha a társadalombiztosítási jogviszony nem éri el a szükséges két évet, azt csak idővel lehet pótolni, ám adóstárs bevonása segíthet, amennyiben az illető megfelel a TB-feltételeknek. A negatív KHR-státus rendezéséhez a tartozás kiegyenlítése szükséges, ezt követően az adatok egy évig maradnak a rendszerben, majd automatikusan törlődnek.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé fennálló köztartozás esetében a rendelet lehetőséget ad arra, hogy az adós 14 napon belül rendezze a tartozását, így elkerülve a végleges elutasítást. A hitelképesség javításához célszerű lezárni a kisebb tartozásokat, megszüntetni a kihasználatlan hitelkereteket és hitelkártyákat, mivel ezek mind rontják a JTM-mutatót. Az értékbecsléssel kapcsolatos vitás esetekben újabb értékbecslés is kérhető.