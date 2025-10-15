Otthon start program – ezt teheti, akit elutasított a bank

Számtalan oka lehet annak, ha valaki Otthon start igénylését elutasítja a bank. Ezek egy része abból adódik, hogy nem felel meg az illető az Otthon start feltételeinek, más része pedig abból, hogy nem hitelképes a bankoknál.

Az Otthon start program sokak számára elérhető, de előfordulhat, hogy valakit elutasít a bank

Lehetséges okok, amiért elutasítják az Otthon start kérelmet

A Biztosdöntés.hu összegyűjtötte, melyek azok az okok, amelyek miatt elutasítják az Otthon start hiteligénylést.

A támogatott hitel esetében az elutasítás általában két fő tényező miatt történhet: a jogszabályi jogosultság hiánya, illetve a banki hitelképességi feltételek nem teljesülése.

Ezek közül a legjellemzőbb probléma,

hogy az igénylő nem rendelkezik legalább kétéves, legfeljebb harminc nap megszakítással fennálló társadalombiztosítási jogviszonnyal,

vagy az utolsó fél évben nem tud igazolt magyarországi biztosítotti időt felmutatni.

Szintén elutasítást von maga után, ha az igénylő szerepel a negatív KHR-listán,

határozott idejű vagy próbaidős munkaszerződéssel rendelkezik,

illetve ha a jövedelme nem tekinthető stabilnak a bank megítélése szerint.

Egyetlen súlyos köztartozás is elegendő az elutasításhoz,

ahogyan az is, ha az ingatlan értékbecslése és a vételára között 20 százaléknál nagyobb az eltérés,

vagy ha a vételár meghaladja a program által meghatározott értékhatárt.

Fontos, hogy először nézzük át, mit tehetünk.

Így javítható az Otthon start hitelfelvétel esélye

A portál szerint a legfontosabb lépés az elutasítás okának pontos tisztázása. Amennyiben a bank a munkaszerződés határozott időtartamát kifogásolta, érdemes a munkáltatóval egyeztetni a határozatlan szerződésre váltás lehetőségéről. Ha a társadalombiztosítási jogviszony nem éri el a szükséges két évet, azt csak idővel lehet pótolni, ám adóstárs bevonása segíthet, amennyiben az illető megfelel a TB-feltételeknek. A negatív KHR-státus rendezéséhez a tartozás kiegyenlítése szükséges, ezt követően az adatok egy évig maradnak a rendszerben, majd automatikusan törlődnek.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé fennálló köztartozás esetében a rendelet lehetőséget ad arra, hogy az adós 14 napon belül rendezze a tartozását, így elkerülve a végleges elutasítást. A hitelképesség javításához célszerű lezárni a kisebb tartozásokat, megszüntetni a kihasználatlan hitelkereteket és hitelkártyákat, mivel ezek mind rontják a JTM-mutatót. Az értékbecsléssel kapcsolatos vitás esetekben újabb értékbecslés is kérhető.