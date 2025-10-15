Otthon start program – ezt teheti, akit elutasított a bank

Rendkívüli

Az Otthon start kedvezményes lakáshitel sokak számára kínál valódi kitörési pontot az első ingatlanhoz jutás felé. A hitelkérelem elutasítása azonban gyakori, az okok pedig legtöbbször a jövedelmi helyzetre, a társadalombiztosítási jogviszonyra, a KHR-státusra vagy a munkaszerződés típusára vezethetők vissza. A legfontosabb szempontok ismeretével azonban jelentősen növelhető az Otthon start megszerzésének esélye.

2025. 10. 15.
Számtalan oka lehet annak, ha valaki Otthon start igénylését elutasítja a bank. Ezek egy része abból adódik, hogy nem felel meg az illető az Otthon start feltételeinek, más része pedig abból, hogy nem hitelképes a bankoknál.

Lehetséges okok, amiért elutasítják az Otthon start kérelmet

A Biztosdöntés.hu összegyűjtötte, melyek azok az okok, amelyek miatt elutasítják az Otthon start hiteligénylést. 

A támogatott hitel esetében az elutasítás általában két fő tényező miatt történhet: a jogszabályi jogosultság hiánya, illetve a banki hitelképességi feltételek nem teljesülése. 

Ezek közül a legjellemzőbb probléma,

  • hogy az igénylő nem rendelkezik legalább kétéves, legfeljebb harminc nap megszakítással fennálló társadalombiztosítási jogviszonnyal, 
  • vagy az utolsó fél évben nem tud igazolt magyarországi biztosítotti időt felmutatni. 
  • Szintén elutasítást von maga után, ha az igénylő szerepel a negatív KHR-listán, 
  • határozott idejű vagy próbaidős munkaszerződéssel rendelkezik, 
  • illetve ha a jövedelme nem tekinthető stabilnak a bank megítélése szerint.
  • Egyetlen súlyos köztartozás is elegendő az elutasításhoz, 
  • ahogyan az is, ha az ingatlan értékbecslése és a vételára között 20 százaléknál nagyobb az eltérés, 
  • vagy ha a vételár meghaladja a program által meghatározott értékhatárt.

Fontos, hogy először nézzük át, mit tehetünk.

Így javítható az Otthon start hitelfelvétel esélye

A portál szerint a legfontosabb lépés az elutasítás okának pontos tisztázása. Amennyiben a bank a munkaszerződés határozott időtartamát kifogásolta, érdemes a munkáltatóval egyeztetni a határozatlan szerződésre váltás lehetőségéről. Ha a társadalombiztosítási jogviszony nem éri el a szükséges két évet, azt csak idővel lehet pótolni, ám adóstárs bevonása segíthet, amennyiben az illető megfelel a TB-feltételeknek. A negatív KHR-státus rendezéséhez a tartozás kiegyenlítése szükséges, ezt követően az adatok egy évig maradnak a rendszerben, majd automatikusan törlődnek. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé fennálló köztartozás esetében a rendelet lehetőséget ad arra, hogy az adós 14 napon belül rendezze a tartozását, így elkerülve a végleges elutasítást. A hitelképesség javításához célszerű lezárni a kisebb tartozásokat, megszüntetni a kihasználatlan hitelkereteket és hitelkártyákat, mivel ezek mind rontják a JTM-mutatót. Az értékbecsléssel kapcsolatos vitás esetekben újabb értékbecslés is kérhető.

Az Otthon start célja, hogy elérhetőbbé tegye a lakáshoz jutást, de a banki elbírálás szigorúbb, mint sokan gondolnák. 

A feltételek teljesítése, a jövedelmi és biztosítási viszonyok rendezése, valamint a korábbi tartozások rendezése mind kulcsfontosságú. 

A hitelkérelem benyújtása előtt ezért érdemes előminősítést kérni és szakértői segítséget igénybe venni, hogy a kérelmező ne az elutasítás, hanem a sikeres hitelfelvétel oldalán találja magát.

