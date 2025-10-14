Vasút: milliárdos fejlesztések, új állomások, korszerűbb pálya - mutatjuk a részleteket

Magyarországon továbbra is gőzerővel zajlik a vasúthálózat megújítása: több száz milliárd forint értékű fejlesztés van folyamatban, megkezdődött számos új beruházás előkészítése is. A cél, hogy biztonságosabb, gyorsabb és versenyképesebb vasúti közlekedés szolgálja az utasokat és a teherszállítást egyaránt – a villamosítás, az ETCS-rendszer kiépítése és a pálya-, valamint állomásrekonstrukciók révén.

Pályafelújítás, állomások korszerűsítése, biztonságitechnikai fejlesztések zajlanak a vasúton (Fotó: Magyar Nemzet)

Magyarországon bruttó 13,5 milliárd forintnyi értékben négy, nagy horderejű vasúti beruházás előkészítése zajlik, emellett öt, együttes értékében 584,1 milliárd forint költségű projekt pedig már a kivitelezési szakaszban van. Tovább öt további fejlesztés közbeszerzésének előkészítése is folyamatban van, ami bruttó 31,8 milliárdot visz majd el, másik öt pedig együtt 191,2 milliárd értékben már zajlik, közben pedig már fogalmazzák az új kiírásokat. A vasúti fejlesztések által érintett helyszínek száma a felsorolt projektekének a többszöröse – írja a Világgazdaság. Az adatokat Pántya József, az Építési és Közlekedési Minisztérium út- és vasútépítésért felelős helyettes államtitkára ismertette a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület nemrég tartott rendezvényén. A helyettes államtitkár elmondta: a hazai vasútvonalakon jelentős az átmenő forgalom, A hálózatot a MÁV és a GYSEV üzemelteti. A pályák teljes, együttes hossza mintegy 8000 vonalkilométer, a hálózatból 3600 kilométernyi villamosított.

Már megvalósult vasútfejlesztések és átadások

Balatonszéplak-felső és Balatonfenyves állomások felújítása: állomásépület, parkolók, gyalogosfelületek, zöldfelületek, kerékpártároló és akadálymentesítés.

Macs terminál és Fatér kisállomás fejlesztése: irodaépület, beléptető- és megfigyelőrendszer, új állomás-üzemi épület, gyalogos felüljáró, 4,4 km új vágány, új kitérő.

Békéscsaba–Lőkösháza vágányhálózat felújítása 75 km-en, új peronok (55 cm magas), állomásfelújítások, parkolók, aluljárók, zajvédő falak, határvédelmi eszközök Lőkösházán.

Gyoma–Lőkösháza szakaszon ETCS rendszer (szint 2) telepítése már lezárult.



Tervezett és hamarosan kiírásra kerülő projektek

Az agglomerációs vasútvonalak fejlesztése is napirenden van:

Hatvan–Füzesabony szakasz korszerűsítése (2025-ös tervezés)

Kelenföld– Budaörs vonalszakasz korszerűsítése (2026-ban) – ez a Déli körvasút V. ütemének része

Ugyancsak tervezési fázisban: Kelenföld–Ferencváros pálya kapacitásbővítés,

Rákospalota-Újpest

Vácrátót–Vác vonalszakasz fejlesztése.

Ez az öt terv együtt bruttó 13,5 milliárd forintba kerül. A beruházások 47 kilométernyi vágány építését és 212 kilométernyi vágány átépítését tartalmazzák. A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy 2-es szintű ETCS-rendszert telepítettek a Gyoma és Lőkösháza közötti szakaszon. Az ETCS (Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer, angolul European Train Control System) a vasúti járművek és a pálya közötti kommunikáción keresztül növeli a vasúti közlekedés biztonságát. A tervek szerint 2026 második negyedévére korszerűsítik és villamosítják a Debrecen és Balmazújváros közötti szakaszt, a harmadik negyedévben megújul az iváncsai ipari és innovációs park vasúti infrastruktúrája, továbbá ETCS L2-es rendszert kap a Békéscsaba–Lőkösháza vonal. A lista ötödik eleme a Ferencváros és Kelenföld közötti pálya kapacitásbővítése, de az átadás csak 2027 utolsó negyedévében várható. Ez az öt munka együtt 584,1 milliárd forintot visz el. A pénzből többek között építenek 26,4 kilométer új vágányt és átépítenek 18,5 kilométert. A további részletes terveket a Világgazdaság oldalán olvashatja.