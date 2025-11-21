Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

egészségügyNemzetgazdasági Minisztériummagánegészségügy

Dinamikusan fejlődik a magánegészségügy, lépett a kormány

Az átlátható, egységes és betegközpontú magánegészségügyi rendszerért – ezzel a céllal alakult meg a Magánegészségügyi Szakmai Koordinációs Testület. Egy közelmúltbeli felmérés azt mutatta: dinamikusan fejlődik a hazai magánegészségügyi szektor.

Magyar Nemzet
2025. 11. 21. 10:19
Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A betegek biztonsága, megfelelő tájékoztatása és a kiszámítható, magas színvonalú ellátás biztosítása minden magánegészségügyi szereplő közös felelőssége. Ennek érdekében 2025. november 11-én – a Nemzetgazdasági Minisztérium egészségiparért felelős miniszteri biztosának vezetésével – megalakult a Magánegészségügyi Szakmai Koordinációs Testület. 

A magánegészségügy dinamikusan fejlődik
Fotó: Székelyhidi Balázs

A testület célja, hogy intézményes keretet teremtsen egy olyan magánegészségügyi rendszer kialakításához, amelyben a betegek jogai, érdekei és biztonsága az elsődleges szempont 

– írja közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. 

Magánegészségügy: egy dinamikusan fejlődő szektor

A Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter megbízásából készült átfogó felmérés feltárta a magánegészségügyi piac működését, és rámutatott, hogy a szektor dinamikus fejlődése indokolttá teszi a működési keretek korszerűsítését. A felmérés eredményei olyan fejlesztési irányokat jelöltek ki, amelyek közvetlenül a betegek érdekeit szolgálják:

  • A betegek jogainak és érdekeinek erősítése. Előzetes, költségbecsléssel ellátott kezelési terv biztosítása; az EESZT-be történő gyors és egységes adatszolgáltatás; a betegjogi képviselet hatékonyabb érvényesítése.
  • A szolgáltatások átláthatóságának növelése. Egységes, nyilvános árlisták; világos és betartható ÁSZF-ek; a tisztességtelen vagy megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok visszaszorítása.
  • A minőségbiztosítás és szakmai felügyelet fejlesztése. Egységes minimumkövetelmények kialakítása; az indokolatlan vizsgálatok visszaszorítása; a biztosítók és szolgáltatók adatközlésének összehangolása.
  • A hatósági és fogyasztóvédelmi ellenőrzések megerősítése. A Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakmai és humánerőforrás-kapacitásának jobb kihasználása, illetve bővítése.

Ezen célok megvalósítása érdekében 2025 november 11-én – a Nemzetgazdasági Minisztérium egészségiparért felelős miniszteri biztosának vezetésével – megalakult a Magánegészségügyi Szakmai Koordinációs Testület, amely intézményes keretet biztosít a szektor továbbfejlesztéséhez és a szereplők közötti összehangolt együttműködéshez. 

A testület tagjai: 

  • Nemzetgazdasági Minisztérium
  • Belügyminisztérium/Egészségügyi Államtitkárság
  • Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
  • Fogyasztóvédelmi Hatóság
  • Magyar Biztosítók Szövetsége
  • Vállalkozók Országos Szövetsége – Egészségügyi Tagozat.

Mik lesznek a testület feladatai?

A Magánegészségügyi Szakmai Koordinációs Testület feladatai a következők lesznek:

  • a szabályozási és minőségbiztosítási célok végrehajtásának koordinálása,
  • a szükséges jogszabály-módosítások szakmai előkészítése,
  • állandó egyeztetési fórum működtetése a hatóságok, biztosítók és szolgáltatók között,
  • az adatalapú ellenőrzési és transzparencia-rendszer kialakításának támogatása,
  • a fogyasztóvédelmi és betegjogi garanciák megerősítése.

A testület létrejötte fontos mérföldkő egy olyan átlátható, egységes és valóban betegközpontú magánegészségügyi rendszer kialakításában, amely a betegek, a szolgáltatók és a teljes egészségügyi ellátórendszer közös érdekeit szolgálja, és hozzájárul ahhoz, hogy a betegek biztonságban, megfelelő információk birtokában és kiszámítható környezetben vehessék igénybe a magánellátás szolgáltatásait – fogalmaz a tárca közleménye. 

 

