Dinamikusan fejlődik a magánegészségügy, lépett a kormány

A betegek biztonsága, megfelelő tájékoztatása és a kiszámítható, magas színvonalú ellátás biztosítása minden magánegészségügyi szereplő közös felelőssége. Ennek érdekében 2025. november 11-én – a Nemzetgazdasági Minisztérium egészségiparért felelős miniszteri biztosának vezetésével – megalakult a Magánegészségügyi Szakmai Koordinációs Testület.

A magánegészségügy dinamikusan fejlődik

Fotó: Székelyhidi Balázs

A testület célja, hogy intézményes keretet teremtsen egy olyan magánegészségügyi rendszer kialakításához, amelyben a betegek jogai, érdekei és biztonsága az elsődleges szempont

– írja közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter megbízásából készült átfogó felmérés feltárta a magánegészségügyi piac működését, és rámutatott, hogy a szektor dinamikus fejlődése indokolttá teszi a működési keretek korszerűsítését. A felmérés eredményei olyan fejlesztési irányokat jelöltek ki, amelyek közvetlenül a betegek érdekeit szolgálják:

A betegek jogainak és érdekeinek erősítése. Előzetes, költségbecsléssel ellátott kezelési terv biztosítása; az EESZT-be történő gyors és egységes adatszolgáltatás; a betegjogi képviselet hatékonyabb érvényesítése.

A szolgáltatások átláthatóságának növelése. Egységes, nyilvános árlisták; világos és betartható ÁSZF-ek; a tisztességtelen vagy megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok visszaszorítása.

A minőségbiztosítás és szakmai felügyelet fejlesztése. Egységes minimumkövetelmények kialakítása; az indokolatlan vizsgálatok visszaszorítása; a biztosítók és szolgáltatók adatközlésének összehangolása.

A hatósági és fogyasztóvédelmi ellenőrzések megerősítése. A Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakmai és humánerőforrás-kapacitásának jobb kihasználása, illetve bővítése.

Ezen célok megvalósítása érdekében 2025 november 11-én – a Nemzetgazdasági Minisztérium egészségiparért felelős miniszteri biztosának vezetésével – megalakult a Magánegészségügyi Szakmai Koordinációs Testület, amely intézményes keretet biztosít a szektor továbbfejlesztéséhez és a szereplők közötti összehangolt együttműködéshez.