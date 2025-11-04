forintTiszaforint árfolyam

Vágyvezérelt a Tisza narratívája a forinttal kapcsolatban

A Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza cáfolta azokat a híreszteléseket, hogy a befektetők már egy új kormánynak örülnének. Szerinte az erős forint valójában Varga Mihály jegybankelnök megválasztása óta alkalmazott következetes és szigorú politikájának és a növekvő magyar kamatelőnynek köszönhető.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 11:03
Illusztráció Fotó: Vémi Zoltán
„Leegyszerűsített, vágyvezérelt értelmezés, hogy a kormányváltás esélye miatt erősödik a forint” mondta a Világgazdaságnak Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Az elmúlt hetekben a forint folyamatos erősödésének több értelmezése is megjelent a nyilvánosságban. A hazai fizetőeszköz árfolyama az év eleje óta az euróval szemben több mint öt százalékot, a dollárral szemben pedig mintegy 15 százalékot erősödött, amivel bekerült a világ legjobban teljesítő devizái közé. Az erős forint kifejezetten jót hír az importőröknek és a fogyasztóknak a magasabb inflációs közegben, viszont kevésbé örömteli az exportőröknek.

Németh Dávid, K&H Bank vezető elemzője hétfőn egy sajtóeseményen a forint mostani teljesítményét azzal magyarázta, hogy a piac jobban örülne egy Tisza-kormánynak, aki a Európai Unióval sokkal barátibb kapcsolatot ápolna, mint a jelenlegi kormány, ezért a választások után nagy valószínűséggel az uniós források is megindulhatnának Magyarországra, akárcsak Lengyelországban a Jog és Igazságosság bukása után. 

Orbán Viktor miniszterelnök sem hagyta szó nélkül a K&H elemzőjének okfejtését, a kormányfő kedd reggel egy Facebook-posztban azt írta: „leadták a rendelést. Tegnap egy belga nagybank vezető elemzője is beszállt a kormányellenes kórusba. Magyarország már régóta csípi a nemzetközi bankvilág szemét. Az a bajuk, hogy a bankadóval bevontuk őket a közteherviselésbe. Ezért ekéznek lépten-nyomon.” Szerinte azt várják a következő kormánytól, hogy csökkentse a gazdasági támogatásokat, vegye el a 13. havi nyugdíjat és felejtse el a 14. havit, vezesse ki a három- és kétgyermekes anyák adómentességét, csökkentse a sport- és kulturális támogatásokat és szántsa be a 3 százalékos hitelprogramot.

Regős Gábor is úgy véli, hogy a helyzet annál némileg összetettebb, mint amit a K&H elemzője állít.

A fenti narratívát kicsit leegyszerűsítőnek, vágyvezéreltnek érzem

– fogalmazott az elemző, aki ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a választások eredményéhez kapcsolódó bizonytalanság semmiképpen nem tesz jót a forintnak és a választásokhoz kapcsolódó ígérgetések sem segítik az árfolyamot. Azt elismerte, hogy valóban kedvező lehet külföldi befektetői szemmel az unióval való jobb viszony, a hazánknak járó, de a Bizottság által visszatartott forrásokhoz való hozzáférés nagyobb esélye. Azonban úgy véli a fentiek alapján, hogy a választás és az esetleges kormányváltás eseménye több, egymással ellentétes hatást fejt ki. „Tehát nem ezt gondolom a forint erősödésének elsődleges okának, sőt még a másodlagosnak sem” – vágta rá a közgazdász.

Regős szerint a forint árfolyamának stabilizálódása és erősödése több tényezőnek köszönhető. A legfontosabb ezek közül a monetáris politika. Azaz valójában tehát a növekvő magyar kamatelőny miatt erős a forint, a befektetők emiatt vásárolják előszeretettel.

A teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható.

 


 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

