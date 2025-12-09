A vállalati csődcunamitól szenvedő Németországban 40 százalékkal emelnék a legjobban fizetett bankár bérét

Németországban emelkedik a szupergazdagok száma – de ezzel együtt a vállalati csődöké is. A legfrissebb elemzések szerint az év végére körülbelül 23 900 vállalati csődbe ment cég lesz. Legutóbb 2014-ben volt ilyen magas a csődök száma. Közben a Financial Times információja szeirnt, a Deutsche Bank elnöke, aki már eddig is a legjobban fizetett vezető volt a német tőzsdén, 40 százalékos fizetésemelést kaphat.

A Deutsche Bank felügyelőbizottsági elnöke akár 40 százalékos fizetésemelést kaphat Fotó: Sergei Elagin / Shutterstock

A lap beszámolója szeirnt, a német bank kész a jelenlegi 950 000 eurós kompenzációt körülbelül 1,4 millió euróra emelni Alexander Wynaendts felügyelőbizottsági elnök javadalmazását. A magyarázat szerint, bár Wynaendts már most is a legjobban fizetett igazgatósági elnök a DAX indexben szereplő vállalatok között, a Deutsche Bank úgy véli, hogy javadalmazása már nem felel meg a nagy európai bankok színvonalának, ahol az azonos pozíciókért magasabb a fizetés.

A felülvizsgálatot – amely több mint egy évtizede az első – várhatóan a 2026-os közgyűlésen bocsátják részvényesi szavazásra. A javaslat 10–20%-os emelést is tartalmaz a Felügyelőbizottság többi tagja számára , valamint a belső bizottságok elnökeinek kompenzációs struktúrájának reformját. Eddig az elnöki szerepkör nem részesült kiegészítő kompenzációban, míg a jövőben Wynaendts – aki két bizottságot vezet – várhatóan egy olyan kiegészítő fizetést kap, amelyet korábban csak a többi tagnak tartottak fenn.

A jelenlegi adatok szerint a DAX-ban a kompenzációs szint tekintetében legközelebb Michael Diekmann, az Allianz felügyelőbizottságának elnöke áll a vezetők között, körülbelül évi 760 000 euróval. A bank viszont hangsúlyozta, hogy a releváns összehasonlítás nem a német vállalatokkal, hanem a nagy európai intézményekkel történik , ahol a felügyelőbizottsági vezetők fizetése jelentősen magasabb tevékenységük összetettsége és az ágazatban uralkodó nemzetközi verseny miatt.

Alexander Wynaendts korábban a holland Aegon biztosító vezérigazgatójaként dolgozott, mielőtt 2022 májusában a Deutsche Bank felügyelőbizottságának elnöke lett. A gyeplőt azt követően vette át, hogy évekig tartó botrányok, jogi viták és szerkezetátalakítás térdre kényszerítette Németország legnagyobb bankját. Amióta átvette a vezetést, a bank jövedelmezősége és részvényárfolyama határozottan helyreállt, teljesítménye közelebb került főbb európai versenytársai teljesítményéhez.