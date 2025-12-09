ingatlanpiacbelessulóotthonBalogh László

Ingatlanpiaci fagyok novemberben: komolyan lassul az árak növekedése

Jelentős lassulás figyelhető meg a hazai ingatlanok ármozgásában. Az Ingatlan.com legfrissebb adatai szerint novemberben országos szinten mindössze 0,5 százalékkal emelkedtek a lakásárak. Budapesten ennél is meglepőbb a helyzet. A fővárosban tavaly óta először minimális árcsökkenést regisztráltak. A szakértők szerint a kínálat bővülése és a kereslet mérséklődése együttesen hűti a piacot. Az új építésű lakások tömeges megjelenése pedig árversenyt indíthat el.

2025. 12. 09. 15:12
BPM_2020070801 Eladó Kiadó Lakások Airbnb. 20200708 Budapest Foto Bach Mát
A vevők közel ötöde elsőlakás-vásárló Fotó: Bach Máté
Érdemben változtak a piaci viszonyok az ősz végére. A szeptemberi 2,8 százalékos és az októberi 1,5 százalékos drágulás után novemberben már csak 0,5 százalékos emelkedést mértek országosan. A fővárosban még ennél is látványosabb a fordulat. A korábbi hónapok dinamikus növekedése után 0,1 százalékkal mérséklődtek az árak. Ez gyakorlatilag stagnálást jelent, derül ki az Ingatlan.com legújabb elemzéséből.

Az országos lakáspiaci árindex alakulása 2015-2025. / Forrás: INGATLAN.COM
Az országos lakáspiaci árindex alakulása 2015–2025. Forrás: Ingatlan.com


Belassuló ingatlanpiac

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a folyamatok hátteréről elmondta: 

Az elmúlt hetekben látványosan megváltozott a kereslet és a kínálat korábbi mérlege. A vevők aktivitása éves és havi összevetésben is mérséklődött. A kínálat ezzel párhuzamosan érezhetően bővült. Ez a kettős hatás mostanra a lakásárakban is megjelent.

A budapesti megtorpanásban komoly szerepet játszhat a kivárás. A következő hónapokban több ezer új építésű lakás érkezik a piacra. Számos projektben a használt panelek árszintjén kínálnak új otthonokat. Ez a helyzet a szakértő szerint erős árversenyt generálhat a használt lakások piacán is. Az állami támogatások hatása is módosulhat emiatt. Ha a vevők, különösen az első lakásvásárlók az új építésű ingatlanokat választják, az mérsékelheti az Otthon start program által generált extra keresletet a használt piacon. Ez a folyamat lépéskényszerbe hozhatja az eladókat.

Forrás: Ingatlan.com

A fővárosi trendekkel ellentétben Pest vármegyében továbbra is dinamikus, 1,7 százalékos havi drágulás volt megfigyelhető novemberben. Ez az adat alátámasztja azt a várakozást, hogy sok budapesti eladó az agglomerációban keres tágasabb vagy jobb állapotú otthont az értékesítésből származó összegből.

Forrás: Ingatlan.com

Országos viszonylatban is érdekes átrendeződés zajlik. A Nyugat-Dunántúlon lassult a drágulás üteme, ott havi 0,9 százalékot mértek. A Dél-Alföldön ezzel szemben gyorsabb, 2,1 százalékos emelkedés volt tapasztalható. Ez a keleti országrész felzárkózását jelzi. A vármegyeszékhelyek rangsorát továbbra is Debrecen vezeti 997 ezer forintos medián négyzetméterárral. A hajdúsági várost Szeged és Győr követi. A legolcsóbb nagyvárosok között Békéscsaba, Salgótarján és Kaposvár található.

 

A fővárosi kerületek között továbbra is az V. kerület a legdrágább. Itt a négyzetméterárak meghaladják a 2 millió forintot. A legkedvezőbb árakkal a külső pesti kerületekben találkozhatnak a vevők. Ezeken a részeken 800 ezer és 981 ezer forint között mozog a négyzetméterek középértéke. Balogh László szerint az év vége további meglepetéseket tartogathat. Az év eleji erős emelkedés után akár enyhe korrekció sem zárható ki a lakáspiacon.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Bach Máté)

