Ingatlanpiaci fagyok novemberben: komolyan lassul az árak növekedése

Érdemben változtak a piaci viszonyok az ősz végére. A szeptemberi 2,8 százalékos és az októberi 1,5 százalékos drágulás után novemberben már csak 0,5 százalékos emelkedést mértek országosan. A fővárosban még ennél is látványosabb a fordulat. A korábbi hónapok dinamikus növekedése után 0,1 százalékkal mérséklődtek az árak. Ez gyakorlatilag stagnálást jelent, derül ki az Ingatlan.com legújabb elemzéséből.

Belassuló ingatlanpiac

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a folyamatok hátteréről elmondta:

Az elmúlt hetekben látványosan megváltozott a kereslet és a kínálat korábbi mérlege. A vevők aktivitása éves és havi összevetésben is mérséklődött. A kínálat ezzel párhuzamosan érezhetően bővült. Ez a kettős hatás mostanra a lakásárakban is megjelent.

A budapesti megtorpanásban komoly szerepet játszhat a kivárás. A következő hónapokban több ezer új építésű lakás érkezik a piacra. Számos projektben a használt panelek árszintjén kínálnak új otthonokat. Ez a helyzet a szakértő szerint erős árversenyt generálhat a használt lakások piacán is. Az állami támogatások hatása is módosulhat emiatt. Ha a vevők, különösen az első lakásvásárlók az új építésű ingatlanokat választják, az mérsékelheti az Otthon start program által generált extra keresletet a használt piacon. Ez a folyamat lépéskényszerbe hozhatja az eladókat.

A fővárosi trendekkel ellentétben Pest vármegyében továbbra is dinamikus, 1,7 százalékos havi drágulás volt megfigyelhető novemberben. Ez az adat alátámasztja azt a várakozást, hogy sok budapesti eladó az agglomerációban keres tágasabb vagy jobb állapotú otthont az értékesítésből származó összegből.

Országos viszonylatban is érdekes átrendeződés zajlik. A Nyugat-Dunántúlon lassult a drágulás üteme, ott havi 0,9 százalékot mértek. A Dél-Alföldön ezzel szemben gyorsabb, 2,1 százalékos emelkedés volt tapasztalható. Ez a keleti országrész felzárkózását jelzi. A vármegyeszékhelyek rangsorát továbbra is Debrecen vezeti 997 ezer forintos medián négyzetméterárral. A hajdúsági várost Szeged és Győr követi. A legolcsóbb nagyvárosok között Békéscsaba, Salgótarján és Kaposvár található.