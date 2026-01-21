Itt kell Európa legalacsonyabb adóit fizetni

Újabb amerikai kutatás-fejlesztési beruházást hajtanak végre Magyarországon, amely jól illeszkedik a kormány azon stratégiai célkitűzéséhez, amelynek keretében az ország sikeres iparosítása után a magasabb hozzáadott értékű, tudásintenzív tevékenységekre fókuszálnak – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint szerdán, Pilisszentivánon. A tárcavezető a Gentherm Hungary Kft. kutatás-fejlesztési projektjének bejelentésén arról tájékoztatott, hogy az amerikai autóipari beszállító beruházásának célja a tevékenység bővítése a stratégiai jelentőségű, regionális logisztikai és mérnöki központként szolgáló magyarországi telephelyén.

A Gentherm Hungary Kft. kutatás-fejlesztési beruházása stratégiai jelentőségű. / Fotó: varkapu.info

Kulcsfontosságú szektorokban végez kutatás-fejlesztést a Gentherm

Beszédében aláhúzta, hogy a 6,3 milliárd forint értékű projekthez a kormány 940 millió forint támogatást nyújt, így járulva hozzá ahhoz, hogy a kutatás-fejlesztésben dolgozók létszáma 130 főre nőjön. Kiemelte, hogy a világpiac élvonalába tartozó vállalat beruházása az autóipari és az orvostechnológiai kutatás-fejlesztésre irányul, amelyek kulcsfontosságú szektornak számítanak a magyar gazdaság szempontjából.

"Az önök munkája nyomán az autókban utazók kényelmét és biztonságát javítják, és az orvosi ellátások, orvosi kezelések hatékonyságát is fejlesztik" – fogalmazott, megemlítve, hogy arról is sikerült megállapodni, hogy

az itteni szabadalmakat magyar bejegyzéssel fogják ellátni.

Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized egymást követő válságait, azonban – mint mondta – mindezen nehézségek ellenére is sikerült megerősíteni Magyarország gazdaságát.

„Egymillióval többen dolgoznak Magyarországon, mint tizenöt évvel ezelőtt. Európa legalacsonyabb adóit kell a magyaroknak fizetni, és a nemzetközi energiapiac mindenfajta esztelenségei dacára a rezsicsökkentésnek az eredményeit is meg tudtuk védeni. Ezzel párhuzamosan az elmúlt tizenöt évben végbement Magyarországon egy nagyon erős iparosítás, hatalmas gyárak épültek, egy nagy autó- és gyógyszeripari központtá váltunk, és tavalyra elérkeztünk oda, hogy Magyarországon az ipari termelés az 50 ezer milliárd forintot is meghaladta" – sorolta.