Letartóztatták a Bászna Gabona Zrt. vezérigazgatóját, hosszú évekre börtönbe kerülhet a cégvezető

A Nyíregyházi Törvényszék az MTI-hez szerdán eljutatott közleményében azt írta: a különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás bűntette és más bűncselekmények miatt indult eljárásban a nyomozási bíró egy hónapra rendelte el a gyanúsított letartóztatását. A megalapozott gyanú szerint a férfi egyedüli, önálló képviseletére feljogosított vezérigazgatója volt a mátészalkai Bászna Gabona Zrt.-nek, melynek fő tevékenysége gabona, feldolgozatlan dohány, vetőmag-nagykereskedelem, valamint ezen termékek raktározása és tárolása volt.

A Bászna Gabona vezérigazgatója a vád szerint a gyanúsított összesen több mint 9 milliárd 927 millió forint értékben károsította meg a sértetteket Fotó: Facebook/Bászna Gabona Zrt.

A felvásárlásokat és értékesítéseket területi képviselői munkakörben foglalkoztatott munkavállalók szervezték, azonban az adásvételi- és tárolási szerződések aláírására kizárólag a gyanúsított volt jogosult, és az ő engedélyével lehetett terményt is elszállítani a zrt. telephelyeiről – ismertették.

A bírósági közlemény szerint 2025 márciusa és decembere között a gyanúsított tizenöt gazdasági társasággal kötött adásvételi szerződést és raktározási megállapodást, azonban a vevők által rábízott termények jelentős része a cég telephelyein nem volt fellelhető, a kitárolási kérelmeket nem, vagy csak részben teljesítették. Ezzel a gyanúsított összesen több mint 9,927 milliárd forint értékben károsította meg a sértetteket – olvasható a végzésben.

A férfit a nyomozóhatóság kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekmények elkövetésével gyanúsítja, melyek miatt bűnösségének megállapítása esetén – a halmazati szabályokat is figyelemebe véve – akár 15 évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel büntethető.

A bíróság a letartóztatást úgy indokolta, a gyanúsított jelentős magánvagyonnal rendelkezik, ami lehetővé tenné, hogy huzamosabb ideig lakóhelyétől távol tartózkodjon, így fennáll a veszélye annak, hogy szabadlábra helyezése esetén a hatóságok elől elszökne vagy elrejtőzne, illetve a még ki nem hallgatott tanúk befolyásolásával megnehezítené a bizonyítást. A nyomozás kezdeti szakban van, az eljárás során számos tanú kihallgatása várható – olvasható a törvényszék közleményében.