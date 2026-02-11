Ilyen lesz a jövő? A 2030-as évek főpróbája volt a tavalyi év

A 2030-as évek egyfajta főpróbáját láthattuk tavaly abból a szempontból, hogy a hazai villamosenergia-rendszer a szélsőségekkel együtt olyan adatokat mutatott be, amelyek nemsokára általánossá válnak – mondta lapunknak Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő a Mavir részletes adatainak elemzése kapcsán. Tavaly mintegy 44,613 terawattóra villamos energiát fogyasztott Magyarország, ami a 2024-es 44,74 TWh-s értéknél 0,3 százalékkal kevesebb – áll a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító által közzétett számokban.

– A fogyasztás csökkenése csak látszólagos, hiszen ezekben az adatokban nem szerepelnek a háztartási méretű naperőművek, illetve a saját célra termelő (ipari, intézményi) naperőművek adatai.

Ezek termeléséről nincsenek hitelesen mért adatok, miközben a beépített kapacitásuk tavaly decemberben már elérte a 2867 MW, illetve a 674 MW értéket. A Mavir becslései alapján a háztartási erőművek 1,82 TWh, a saját célra termelők pedig 0,49 TWh áramot termeltek – egészítette ki a hivatalos adatokat Hárfás Zsolt. A szakértő kimagaslónak nevezte, hogy 2025-ben a bruttó áramfelhasználás 35,97 százalékát adta a paksi atomerőmű (16,07 TWh), ami a belföldi termelés 45,19 százaléka volt. A fogyasztás 19,82 százalékát pedig az ipari célú naperőművek biztosították.

Le kellett tekerni az atomerőművet

Bár ez volt az atomerőmű második legjobb éve a termelés szempontjából, az érték lehetett volna magasabb is, ha nem kellett volna több alkalommal jelentősen csökkenteni a blokkok teljesítményét, amit egyes időszakokban a nap- és a szélerőművek túltermelése kényszerített ki. Ez a helyzet Hárfás Zsolt elmondása szerint rendszerszinten jelentős szabályozási feladatokat és költségeket generál, amelyeket a naperőművi kapacitások növekedése tovább emelhet. – Ráadásul az atomerőmű gyakori le- és visszaterhelését érdemes volna elkerülni, hiszen közvetlen negatív hatást fejt ki a paksi blokkok élettartamára, ezért a tervezett, akár húsz évnyi további üzemidő-hosszabbítást is befolyásolják – mutatott rá az atomenergetikai mérnök, áttérve a többi termelőre.

– Jó hír ugyanakkor, hogy 2025-ben a hazai éves fogyasztásban az import részaránya a növekvő naperőművi kapacitásoknak köszönhetően 20,2 százalékra esett az előző évi 24 százalékról,

ugyanakkor 331 negyedórás időszakban még így is meghaladta az ötven százalékot. A hazai termelésből az ipari méretű naperőművek 4731 MW, a szélerőművek 325 MW beépített kapacitás révén 19,82, illetve mintegy 1,45 százalékkal részesedtek. Továbbra is fontos szerepet töltött be a szén, de különösen a gáz felhasználásával termelt áram, hiszen ezek részaránya öt százalék, illetve 21,52 százalék volt – sorolta Hárfás Zsolt, kiemelve, hogy mindezek alapján az időjárásfüggő energiaforrások terjedése önmagában nem szünteti meg a fosszilis erőművek szükségességét. – Éppen ellenkezőleg: minél több időjárásfüggő kapacitás kerül a rendszerbe, annál több gyorsan indítható gázerőműre van szükség ahhoz, hogy a kilengéseket kezelni lehessen. A 2025-ös adatok is azt mutatják, hogy a megújulók növekedése nem a földgáz kivezetéséhez, hanem a szerepének átalakulásához vezetett: tartalékból egyre inkább rendszerstabilizáló pillérré vált – szögezte le. Hangsúlyozta azt is, hogy összességében a paksi atomerőmű és a megújulók révén 2025-ben a hazai áramtermelés 67,86 százaléka klímabarát forrásból származott, ami világszinten is kimagasló arány.