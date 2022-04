Népszerűek a háborúból kimaradni akaró szlovák pártok

Kapott a miniszterelnök bírálatából a radikális jobboldali Republika párt is, amely hűtlen kezelés, tiltott fegyverkezés és fegyverkereskedelem, valamint hatásköri visszaélés miatt tett feljelentést a kormány ellen az Sz-300-as rendszer átadása miatt. Heger ebben az esetben is Moszkvára mutogatott, szerinte a Republika Oroszország érdekeit követi és részese lett „bűnös nagyhatalmi politikájának”. Az ellenzéki párt a friss felmérés szerint a szavazatok 7 százalékát szerezné meg, ha most lennének a választások, s Robert Fico korábban nem zárta ki az együttműködést a párttal.

Ha a százalékokat mandátumra váltjuk, kiderül, a négy kormánypártnak összesen csak 48 mandátuma lenne a 150 fős szlovák törvényhozásban. Egy Hlas, Smer, Republika koalíció azonban parlamenti többséget szerezne, igaz, nagyon ingatagot, a három pártnak ugyanis 76 képviselője lenne összesen

– írta a Ma7 felvidéki magyar hírportál.

A visegrádi négyek között mindig is Szlovákia volt a leginkább oroszbarát ország, ez nem változott, csupán a szlovák kormány lett atlantista, inkább az amerikai külpolitikát követi

– mondta lapunknak Kiszelly Zoltán, a Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója. Az amerikaiak minden jel szerint erős nyomást gyakoroltak Szlovákiára a fegyverszállítás ügyében, Joe Biden amerikai elnök meg is köszönte ezt a pozsonyi kormánynak. Hogy a társadalom nem feltétlenül ért egyet a kormány atlantista politikájával, azt a lapunk által korábban idézett szlovákiai felmérés is alátámasztja: e szerint a válaszadók 44 százaléka az Egyesült Államokat és a NATO-t, 35 százaléka Oroszországot tette felelőssé a – háború kirobbanását megelőző – orosz–ukrán szembenállásért.

A magyarországi választásokat követően a Hlas és a Smer vezetője is gratulált Orbán Viktor miniszterelnöknek és a Fidesznek. Robert Fico leszögezte: Orbán Viktor a magyar érdekeket helyezi az első helyre, és nem hagyta, hogy bevonják Magyarországot az ukrajnai konfliktusba. Peter Pellegrini szerint a választás megmutatta, hogy Orbán Viktor konzervatív-nemzeti politikáját a választók nagy többsége támogatja, mert minden magyarnak stabilitást és jólétet biztosít. Milan Uhrík, a Republika elnöke még a választások előtt azt mondta, Szlovákia részese lett az Ukrajnában zajló amerikai–orosz konfliktusnak, amelyből Magyarország, a semleges álláspontja miatt, kimaradt. Az EP-képviselő Uhrík az Európai Parlamentben kiállt az EU-ban sokat bírált magyar gyermekvédelmi törvény mellett is.

Borítókép: Eduard Heger szlovák miniszterelnök a sajtó képviselőinek nyilatkozik az EU-tagországok állam-, illetve kormányfőinek csúcstalálkozóján Brüsszelben 2022. március 25-én. (Fotó: MTI/AP/Thibault Camus)