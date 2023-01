Magyarország álláspontja világos a háború kezdete óta

Az Orbán Viktornak tulajdonított kijelentések nyomán támadt diplomáciai botrány kapcsán reagált a Külgazdasági és Külügyminisztérium. A Mandiner megkeresésére a minisztérium részéről hangsúlyozták, hogy

A háború következménye, hogy emberek ezrei halnak meg és egész országrészek válnak pusztasággá. Magyarország ezért akar békét és fegyverszállítások helyett azonnali tűzszünetet. Ez Magyarország világos álláspontja a háború kezdete óta. Magyarország sem szavakban, sem tettekben nem kíván belekeveredni a háborúba

– közölte a lappal a külkapcsolatokért felelős tárca.

A kijevi magyar nagykövet bekéretésével járó bonyodalom azt követően kezdődött, hogy a magyar miniszterelnök szerdán külföldi újságírókat látott vendégül hivatalában. A beszélgetésről készült egyik riport szerint Orbán Viktor őszintén beszélt az ukrajnai háborúval kapcsolatban, illetve a Magyarország és az Európai Unió közötti vitás kérdésekről is beszélt. Ukrajna kapcsán a kormányfő kiemelte, hogy szerinte a Nyugatnak meg kell értenie, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök számára a jövő évi választások miatt nem elfogadható a háború elvesztése, és Oroszországnak nem elfogadható az, hogy a NATO jelen legyen Ukrajnában. A miniszterelnök szerint annak is rég elmúlt már az ideje, hogy Oroszország megszállja az országot, illetve hogy egy oroszbarát vezetést helyezzen az élére. Orbán Viktor szerint Oroszország célja Ukrajnát kormányozhatatlan ronccsá változtassa, hogy azt a Nyugat ne tudja saját hasznára fordítani. Szerinte ebben már most sikert értek el. „Ez most már Afganisztán, a senki földje” – idézi a riport Orbán Viktort.

Ezen kijelentések miatt az ukrán külügy bekérette Íjgyártó István kijevi magyar nagykövetet, illetve Oleg Nikolenko ukrán külügyi szóvivő is azt írta a Facebookon: „az ilyen kijelentések teljességgel elfogadhatatlanok. Budapest folytatja azt az utat, amelynek célja a magyar–ukrán kapcsolatok tönkretétele”. Hozzátette: „A magyar nagykövetet behívjuk az ukrán külügyminisztériumba egy megbeszélésre. Fenntartjuk a jogot, hogy más intézkedéseket is hozzunk.”

A beszélgetés egy másik, az Európai Unióval kapcsolatos pontját a magyar média baloldali szereplői Magyarország európai uniós tagsága elleni felszólalásként értelmezték, a riport szerzője, Rod Dreher, az eseményen részt vett amerikai újságíró szerint egyértelműen tévesen.