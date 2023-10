Amerikai utasításra robbantották fel a több évszázados bolgár–magyar barátságot

Egy héttel azután, hogy Bulgária különadót vezetett be a területén áthaladó, Magyarországra is irányuló orosz gázra, főleg, hogy közben október 19-én mindkét országban megemlékeztek a bolgár–magyar barátság napjáról, a Belgrád és Budapest által beígért közös demars Szófia ellen tovább élezte az ellentéteket az államfő és a miniszterelnök és a jobboldali és neoliberális sajtóorgánumok között. Rumen Radev elnök élesen kritizálta a neoliberális Denkov-kormányt, amiért már nem csak az országon belül, hanem kívül is lábbal tapossa az európai normákat, a már megkötött szerződéseket, és beavatkozik más országok szuverén döntéseibe.

Ezt is jól kitalálták. Milyen európai szolidaritásról és európai integrációról beszélnek a kormányon lévők, amikor egy olyan országot támadnak meg, amely az EU tagállama, szövetségese és partnere a NATO-ban és az EU-ban? Egy olyan országot, amellyel mi erős, mély kulturális és történelmi kapcsolatokkal rendelkezünk, és amely az egyik fő befektető hazánkban

– kommentálta Radev, és rámutatott, hogy Szerbia is a magyarokhoz hasonlóan érintett az ügyben.