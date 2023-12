Brüsszeli korrupciós botrány: sokkolta az aktivistát, hogy miért nem kaphatta meg a Szaharov-díjat

A mauritániai politikus és a rabszolgaság a térségben ma is virágzó intézménye ellen küzdő emberi jogi aktivista, Biram Dah Abeid volt országa elnökjelöltje is, de az aktuális hatalom többször börtönbe zárta nézetei és tevékenysége miatt. Most pedig kiderült, hogy a mauritániai kormány európai „barátai” segítségével elérte, hogy Abeid még csak hivatalos jelölt se lehessen az EU legtekintélyesebb emberi jogi elismerésére, a Szaharov-díjra 2020-ban.

A brüsszeli korrupciós botránynak a Politico hírportál által látott dokumentumai szerint nem más, mint Pier Antonio Panzeri és Francesco Giorgi (Eva Kaili élettársa) avatkozott be, hogy Abeid, akinek a neve felmerült lehetséges jelöltként, végül mégse kerülhessen fel a szocialisták listájára.

A táblázatban, amelyben a brüsszeli korrupciós botrány szereplői maguk rögzítették a parlament és a szélesebb körű politikai viták manipulálására tett kísérleteket, a „Mauritánia” fül alatt nyoma van Abeid jelöltsége megakadályozásának is. Panzeri vallomása szerint ő és Giorgi fejenként százezer eurót kaptak Mauritániától 2019 és 2022 között.