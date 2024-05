Stoltenberg bejelentése után szinte biztosra vehető a harmadik világháború

Mint arról korábban beszámoltunk, Stoltenberg ezúttal sem mulasztotta el, hogy háborús kijelentéseket tegyen. Szófiában arra szólított fel, hogy még több fegyvert adjanak a szövetségesek Ukrajnának. A főtitkár nem először tesz olyan kijelentéseket, amelyek közelebb hozzák a harmadik világháborút. Mint lapunk azt is megírta, figyelmeztette Oroszországot például arra a lehetőségre, hogy az Észak-atlanti Szerződés ötödik cikkelye – a kollektív védelemről – vonatkozhat egy NATO-ország elleni komoly kibertámadásra is – írja az Economist. A lap interjút készített a NATO-főtitkárral. Ebben a beszélgetésben Stoltenberg elmondta a véleményét a nyugati fegyverek felhasználásáról oroszországi területen is.

Úgy vélem, eljött az ideje, hogy a szövetségesek megfontolják, hogy feloldják az Ukrajnának adományozott fegyverek használatára vonatkozó korlátozások egy részét, mert különösen most, amikor a harcok nagy része Harkivban, a határ közelében zajlik, ha megtagadjuk Ukrajnától annak lehetőségét, hogy ezeket a fegyvereket az orosz területen lévő legitim katonai célpontok ellen használja, az nagyon megnehezíti a védekezést.

Korábban pedig Jens Stoltenberg NATO-főtitkár egy olyan elképzeléssel állt elő, hogy egy ötéves, százmilliárd eurós alap létrehozásával vonnák ki a bizonytalanságot az Ukrajnának nyújtott katonai segélyekből.

Borítókép: Jens Stoltenberg NATO-főtitkár felszólal a NATO parlamenti közgyűlésén Szófiában 2024. május 27-én (Fotó: AFP)