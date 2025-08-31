UkrajnavideóDmitrij Peszkovorosz-ukrán háborúterveszkaláció

Dmitrij Peszkov: Ukrajna merevsége súlyosbíthatja a helyzetet

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint Ukrajna hajthatatlansága „nagy hiba”, és a kijevi rezsim számára csak súlyos következményekkel járhat. Az orosz külügy is élesen bírálta a NATO lehetséges csapatkivonulási terveit Ukrajnában.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hangsúlyozta, hogy Ukrajna merev tárgyalási álláspontja „nagy hiba”, amely „semmi jót nem hoz a kijevi rezsim számára, sőt, csak rontja a helyzetét” – írja a RIA cikke alapján az Origo.

Peszkov hozzátette, hogy a nyugati államok „abszurd módon ösztönzik Kijevet az engedékenység elutasítására”. Az orosz vezetés szerint az ilyen politikai vonal követése csak tovább súlyosbítja a válságot.

Az elmúlt hetekben több diplomáciai találkozóra is sor került: augusztus 15-én Vlagyimir Putyin és Donald Trump találkozott az amerikai Elmen­dorf-Richardson katonai bázison, ahol a felek egyetértettek abban, hogy dolgozni kell a konfliktus lezárásán. Ezt követően Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy nem hajlandó területi engedményekre – fogalmazott a lap.

Augusztus 18-án Trump Washingtonban tárgyalt Zelenszkijjel, majd több európai vezető is csatlakozott a megbeszéléshez. A felek a kijevi biztonsági garanciákról egyeztettek, amelyeket az Egyesült Államok koordinációjával az európai országok biztosítanának. A következő napon Trump azt közölte, hogy Franciaország, Németország és Nagy-Britannia csapatokat szeretne Ukrajnában elhelyezni, de amerikai katonák nem vesznek részt a kontingensben.

Az orosz külügy, Szergej Lavrov külügyminiszter vezetésével, többször hangsúlyozta, hogy a NATO bármilyen csapatkivonulása Ukrajnában elfogadhatatlan Moszkva számára, és éles eszkalációhoz vezethet

 – zárták.

