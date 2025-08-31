Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hangsúlyozta, hogy Ukrajna merev tárgyalási álláspontja „nagy hiba”, amely „semmi jót nem hoz a kijevi rezsim számára, sőt, csak rontja a helyzetét” – írja a RIA cikke alapján az Origo.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: DREW ANGERER / AFP)

Peszkov hozzátette, hogy a nyugati államok „abszurd módon ösztönzik Kijevet az engedékenység elutasítására”. Az orosz vezetés szerint az ilyen politikai vonal követése csak tovább súlyosbítja a válságot.

Az elmúlt hetekben több diplomáciai találkozóra is sor került: augusztus 15-én Vlagyimir Putyin és Donald Trump találkozott az amerikai Elmen­dorf-Richardson katonai bázison, ahol a felek egyetértettek abban, hogy dolgozni kell a konfliktus lezárásán. Ezt követően Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy nem hajlandó területi engedményekre – fogalmazott a lap.