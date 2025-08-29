Karoline Leavitt az elnöki hivatal napi sajtótájékoztatóján – Donald Trump véleményét ismertetve – kifejtette, hogy a két ország nagyon régóta áll egymással háborúban, így Oroszország támadást intézett Kijev ellen, és hasonlóképpen Ukrajna az orosz olajfinomító kapacitásokat támadta. A szóvivő szavai szerint az ukrán támadások augusztus során az orosz finomítói kapacitások ötödét tették használhatatlanná.
Ez Trump reakciója Oroszország brutális támadására + videó
Donald Trump amerikai elnök nem örült, de nem lepődött meg az Ukrajna, elsősorban Kijev ellen végrehajtott legutóbbi orosz dróntámadáson – reagált a Fehér Ház szóvivője. A szóvivő szerint Trump feszült figyelemmel követi a fejleményeket.
Az elnök feszült figyelemmel követi a történéseket, és sajnálatosan az öldöklés addig folytatódik, amíg a háború tart, ezért akar véget vetni a háborúnak
– fogalmazott Karoline Leavitt, kifejtve, hogy talán a két oldal nem áll készen arra, hogy saját maga befejezze – írja az Independent.
Hozzátette, hogy Donald Trump elnök mindenkinél keményebben dolgozik azon, hogy elérje a háború végét, de a két ország vezetőjének is akarnia kell a háború lezárását.
További Külföld híreink
A sajtótájékoztatón Karoline Leavitt bejelentette, hogy
Donald Trump szeptember 22-én New Yorkba utazik, ahol a következő napon felszólal az ENSZ-közgyűlés politikai nagyhetének plenáris tanácskozásán.
Trump szóvivője a bűnözés visszaszorításáról is beszélt
A szóvivő a szövetségi kormány közbiztonsági intézkedéseinek eddigi eredményeiről is beszélt, és azt mondta, hogy az augusztus 11-én bejelentett, a fővárosra, Washington D.C.-re vonatkozó rendvédelmi lépések nyomán csaknem 1300 letartóztatást hajtottak végre a hatóságok. Szavai szerint a bűnelkövetés összesen csaknem az ötödével – 19 százalékkal – csökkent, ezen belül az erőszakos bűncselekmények száma harminc százalékkal mérséklődött. Az emberölések száma több mint a felével – 57 százalékkal – csökkent, és az erőszakos autórablások száma kétharmaddal visszaesett azóta, hogy a Nemzeti Gárda egységeit az utcákra vezényelték, és a szövetségi kormány átvette az irányítást a főváros rendőrsége felett – mondta Karoline Leavitt.
További Külföld híreink
A szóvivő egyben köszönetet mondott Washington demokrata párti polgármesterének, Muriel Bowsernek az együttműködésért és azért a hajlandóságért, hogy segít a főváros biztonságát megteremteni.
Karoline Leavitt kilátásba helyezte, hogy Chicago esetében hasonló intézkedések következhetnek, aminek indokául az Illinois állambeli nagyváros bűnözési statisztikáit sorolta, ezek között azt, hogy 2025-ben eddig 116 ezernél is több bűncselekményt jelentettek be a hatóságoknak.
Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ukrajna orosz olajfinomítókra mért csapást
Szombatra virradó éjjel két létesítményt támadtak meg.
Halálos éjszaka Ukrajnában: rakéták és drónok csaptak le + videó
Sérült gyerekeket vittek kórházba.
Tűz ütött ki Rosztovban – videón a félelmetes pusztítás
Rosztov-on-Donban hatalmas tűzvész tört ki, amely a Rosztov Arénát is elérte.
Mérföldekkel megelőzi politikai vetélytársait Nigel Farage pártja
A Reform UK a 2029-es választásokon akár abszolút többséget is elérhet a parlamentben.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ukrajna orosz olajfinomítókra mért csapást
Szombatra virradó éjjel két létesítményt támadtak meg.
Halálos éjszaka Ukrajnában: rakéták és drónok csaptak le + videó
Sérült gyerekeket vittek kórházba.
Tűz ütött ki Rosztovban – videón a félelmetes pusztítás
Rosztov-on-Donban hatalmas tűzvész tört ki, amely a Rosztov Arénát is elérte.
Mérföldekkel megelőzi politikai vetélytársait Nigel Farage pártja
A Reform UK a 2029-es választásokon akár abszolút többséget is elérhet a parlamentben.