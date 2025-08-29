Donald TrumpOroszországKijevháborúdróntámadás

Ez Trump reakciója Oroszország brutális támadására + videó

Donald Trump amerikai elnök nem örült, de nem lepődött meg az Ukrajna, elsősorban Kijev ellen végrehajtott legutóbbi orosz dróntámadáson – reagált a Fehér Ház szóvivője. A szóvivő szerint Trump feszült figyelemmel követi a fejleményeket.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 12:33
Donald Trump Fotó: ANDREW HARNIK Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Karoline Leavitt az elnöki hivatal napi sajtótájékoztatóján – Donald Trump véleményét ismertetve – kifejtette, hogy a két ország nagyon régóta áll egymással háborúban, így Oroszország támadást intézett Kijev ellen, és hasonlóképpen Ukrajna az orosz olajfinomító kapacitásokat támadta. A szóvivő szavai szerint az ukrán támadások augusztus során az orosz finomítói kapacitások ötödét tették használhatatlanná.

Trump amerikai elnök "nem örült", de "nem lepődött meg" Kijev ellen végrehajtott legutóbbi orosz dróntámadáson (Fotó: KIRILL CHUBOTIN / NurPhoto)
Trump amerikai elnök nem örült, de nem lepődött meg a Kijev ellen végrehajtott legutóbbi orosz dróntámadáson. Fotó: NurPhoto

Az elnök feszült figyelemmel követi a történéseket, és sajnálatosan az öldöklés addig folytatódik, amíg a háború tart, ezért akar véget vetni a háborúnak

 – fogalmazott Karoline Leavitt, kifejtve, hogy talán a két oldal nem áll készen arra, hogy saját maga befejezze – írja az Independent.

Hozzátette, hogy Donald Trump elnök mindenkinél keményebben dolgozik azon, hogy elérje a háború végét, de a két ország vezetőjének is akarnia kell a háború lezárását.

A sajtótájékoztatón Karoline Leavitt bejelentette, hogy 

Donald Trump szeptember 22-én New Yorkba utazik, ahol a következő napon felszólal az ENSZ-közgyűlés politikai nagyhetének plenáris tanácskozásán.

Trump szóvivője a bűnözés visszaszorításáról is beszélt

A szóvivő a szövetségi kormány közbiztonsági intézkedéseinek eddigi eredményeiről is beszélt, és azt mondta, hogy az augusztus 11-én bejelentett, a fővárosra, Washington D.C.-re vonatkozó rendvédelmi lépések nyomán csaknem 1300 letartóztatást hajtottak végre a hatóságok. Szavai szerint a bűnelkövetés összesen csaknem az ötödével – 19 százalékkal – csökkent, ezen belül az erőszakos bűncselekmények száma harminc százalékkal mérséklődött. Az emberölések száma több mint a felével – 57 százalékkal – csökkent, és az erőszakos autórablások száma kétharmaddal visszaesett azóta, hogy a Nemzeti Gárda egységeit az utcákra vezényelték, és a szövetségi kormány átvette az irányítást a főváros rendőrsége felett – mondta Karoline Leavitt.

A szóvivő egyben köszönetet mondott Washington demokrata párti polgármesterének, Muriel Bowsernek az együttműködésért és azért a hajlandóságért, hogy segít a főváros biztonságát megteremteni.

Karoline Leavitt kilátásba helyezte, hogy Chicago esetében hasonló intézkedések következhetnek, aminek indokául az Illinois állambeli nagyváros bűnözési statisztikáit sorolta, ezek között azt, hogy 2025-ben eddig 116 ezernél is több bűncselekményt jelentettek be a hatóságoknak.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

