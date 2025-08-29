Ez Trump reakciója Oroszország brutális támadására + videó

Az elnök feszült figyelemmel követi a történéseket, és sajnálatosan az öldöklés addig folytatódik, amíg a háború tart, ezért akar véget vetni a háborúnak

– fogalmazott Karoline Leavitt, kifejtve, hogy talán a két oldal nem áll készen arra, hogy saját maga befejezze – írja az Independent.

Hozzátette, hogy Donald Trump elnök mindenkinél keményebben dolgozik azon, hogy elérje a háború végét, de a két ország vezetőjének is akarnia kell a háború lezárását.