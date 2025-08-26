A nyomozók befejezték a nyomozati szakaszt egy olyan katona ügyében, aki megkísérelte illegálisan értékesíteni a Donyeck megyei katonai egységéhez tartozó fegyvereket. A vádiratot már benyújtották a bírósághoz. Zelenszkij országában tombol a korrupció.

Volodimir Zelenszkij országában tombol a korrupció (Fotó: AFP)

2025 áprilisában a gyanúsított közösségi médián keresztül talált egy »ügyfelet«, és 26 gránátot, valamint kilenc gránátvetőt cserélt el egy drónra, amelyeket az egységétől lopott el. Később ezt a drónt egy másik civil személynek adta el negyvenezer hrivnyáért. A sikeres üzlet után a katona megpróbált eladni további kilenc gránátot és három gránátvetőt 65 ezer hrivnyáért, de a DBR nyomozói ekkor letartóztatták

– áll a közleményben.

Zelenszkij Ukrajnája csak bajt hozhat az unióra

A DBR munkatársai megtalálták és lefoglalták az összes fegyvert, beleértve a már eladottakat is, valamint egyéb felszereléseket.