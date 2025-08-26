Rendkívüli

Szja-emelés: kiszivárgott Magyar Péterék terve, ez mindenkinek fájna

fegyverKorrupciógránátZelenszkijorosz-ukrán háború

Lebukott Zelenszkij katonája, fegyvereket akart eladni

Az Állami Nyomozó Iroda leleplezett egy katonát Donyeck megyében, aki több mint 1,7 millió hrivnya, azaz csaknem 14 millió forint értékben próbált fegyvereket eladni. Az esetet az iroda sajtószolgálata jelentette be. Beigazolódott, Zelenszkij országában a feketepiacra kerül a nyugati fegyverszállítmányok egy része. Ukrajna uniós csatlakozása után ezek a fegyverek az európai városok utcáira juthatnak.

Kozma Zoltán
2025. 08. 26. 6:24
Illusztráció. A feketepiacra kerülnek a fegyverek Ukrajnában (Fotó: AFP)
Illusztráció. A feketepiacra kerülnek a fegyverek Ukrajnában (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nyomozók befejezték a nyomozati szakaszt egy olyan katona ügyében, aki megkísérelte illegálisan értékesíteni a Donyeck megyei katonai egységéhez tartozó fegyvereket. A vádiratot már benyújtották a bírósághoz. Zelenszkij országában tombol a korrupció.

Volodimir Zelenszkij országában tombol a korrupció (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij országában tombol a korrupció (Fotó: AFP)

2025 áprilisában a gyanúsított közösségi médián keresztül talált egy »ügyfelet«, és 26 gránátot, valamint kilenc gránátvetőt cserélt el egy drónra, amelyeket az egységétől lopott el. Később ezt a drónt egy másik civil személynek adta el negyvenezer hrivnyáért. A sikeres üzlet után a katona megpróbált eladni további kilenc gránátot és három gránátvetőt 65 ezer hrivnyáért, de a DBR nyomozói ekkor letartóztatták

 – áll a közleményben.

Zelenszkij Ukrajnája csak bajt hozhat az unióra

A DBR munkatársai megtalálták és lefoglalták az összes fegyvert, beleértve a már eladottakat is, valamint egyéb felszereléseket.

Összesen 35 gránát és 12 gránátvető eladását dokumentálták, amelyek a gyanúsított egységéhez tartoztak. A DBR közlése szerint a lefoglalt fegyverek becsült értéke meghaladja az 1,7 millió hrivnyát.

Az eset újabb bizonyítéka annak, hogy az Ukrajnának küldött katonai felszerelések sorsa bizonytalan. Ez pedig komoly biztonsági kockázatot jelent a régióban. Ukrajna uniós csatlakozásával ezek a fegyverek Európa utcáin jelenhetnek meg.

Borítókép: Illusztráció. A feketepiacra kerülnek a fegyverek Ukrajnában (Fotó: AFP)

add-square Az igazi Zelenszkij

Kényszersorozás és hivatalos értesítés ütésekkel + videó

Az igazi Zelenszkij 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekUkrajna

Szánalmas „hősiesség” a Barátság kőolajvezeték elleni támadás

Bánó Attila avatarja

A két nagyhatalom békéhez fűződő érdekei véget vetnek az ukrán elnök pünkösdi királyságának.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu