A merényletek sorozata fontos dologra világít rá + videó

A politikai diskurzus és úgy általában a közbeszéd helyzete kétségbeejtő az egész világon. A kérdés ilyenkor már csak az, hogy ezek az indulatok mikor is szabadulnak el. Az elmúlt néhány évben egymást érték a jobboldali politikusok elleni merényletek. Robert Fico szlovák miniszterelnök, Donald Trump amerikai elnök és most Andrej Babis cseh ellenzéki vezető.

Babis is politikai áldozatok sorában

Fotó: MICHAL CIZEK / AFP

2024 májusában senki nem gondolta volna, hogy Európa szívében megtörténhet, ami megtörtént. Robert Fico szlovák miniszterelnök éppen egy kormányülésről távozott, amikor egy férfi öt lövést adott le a miniszterelnökre. Ficot ebből kettő el is találta, állapota pedig a hírek szerint válságos volt.

A gyanúsítottat még a helyszínen elfogták a Fico testőrei és a rendőrség munkatársai. Juraj Cintula nem éppen olyan volt, mint amit az ember egy elnök elleni merénylőről feltételezne. A 71 éves író és költő legálisan tartott fegyvert, a merényletet pedig már a választások óta tervezete. Cintula tagja volt több radikális szervezetnek is korábban, azonban politikai nézetei az idővel változtak.

Cintula erőteljesen ukránbarát férfi.

Donald Trump élete sem sokon múlott

A Fico elleni merénylet Európában óriási hullámokat vetett, azonban nem sokkal később már mindenki Amerikára figyelt. Július 13-án Donald Trump nagygyűlésre készült Pennsylvania egy városában. Az akkor még elnökjelölt Trump ki is állt az ingadozó állam lakossága elé, hogy meggyőzze őket, azonban egy ponton lövések dördültek. Trumpot csak az mentette meg, hogy elfordította a fejét az utolsó pillanatban, így a golyó csak a fülét súrolta.

Ami történt, azonban egyenes következménye volt annak a feszült kampánynak, amelyben a Demokrata Párt világvégét vizionált Trump megválasztása esetén.

Donald Trumpot azóta megválasztották, azonban a narratíva, ami mind Fico, mind pedig Trump esetében fennállt, továbbra sem csitult. A baloldali kampányoknak ugyanis világszerte visszatérő eleme az abszolút igazság és az utolsó esély kultusza.

Mind Fico, mind pedig Trump esetében ugyanis az ellenfél igyekezett a demokrácia halálának beállítani az esetleges megválasztásukat, sőt lényegében arról igyekeznek meggyőzni saját szavazóikat, hogy az abszolút igazság birtokában vannak és ennek jogán fel is kell lépniük az ellenféllel szemben még akkor, is ha demokratikusan választották őket.

A narratíva megmaradásának pedig ékes példáját szolgáltatják a Trump megválasztása után kitört zavargások, ahol egy kisebbségben lévő tömeg igyekezett a demokrácia védelmének nevében megbuktatni a törvényesen választott vezetést. A Demokrata Párt pedig nem volt rest fűteni az indulatokat.