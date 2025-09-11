Deutsch Tamás: Elég az erőszakból

A „könyörgöm, akasszuk fel” újságíróval szembeni verbális támadás, az ellenzéki politikus lökdösődő, vállal eltaszító újságíró elleni fellépése, az álprofilokkal ipari méreteket öltő kommentlincselés, és amikor az egyetlen ellenzéki politikai mondanivaló a gyűlöletkeltés, a folyamatos uszítás, na pont ezek vezetnek olyan megdöbbentő tragédiákhoz, mint ami most Amerikában történt. Erről írt a közösségi oldalán Deutsch Tamás.

Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője felszólal a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat általános vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. május 20-án (Fotó: MTI/Kovács Attila)