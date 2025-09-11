Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat Krúbi ellen

patriótaCharlie KirkDeutsch Tamás

Deutsch Tamás: Elég az erőszakból

Az európai parlamenti képviselő szerint a folyamatos uszítás vezetett a megdöbbentő tragédiához. Deutsch Tamás egyértelmű üzenetet küldött, elég a hergelésből.

Magyar Nemzet
2025. 09. 11. 10:16
Támogatók gyűlnek össze a kórház előtt, hogy meggyászolják Charlie Kirköt (Fotó: AFP)
Támogatók gyűlnek össze a kórház előtt, hogy meggyászolják Charlie Kirköt (Fotó: AFP)
A „könyörgöm, akasszuk fel” újságíróval szembeni verbális támadás, az ellenzéki politikus lökdösődő, vállal eltaszító újságíró elleni fellépése, az álprofilokkal ipari méreteket öltő kommentlincselés, és amikor az egyetlen ellenzéki politikai mondanivaló a gyűlöletkeltés, a folyamatos uszítás, na pont ezek vezetnek olyan megdöbbentő tragédiákhoz, mint ami most Amerikában történt. Erről írt a közösségi oldalán Deutsch Tamás.

Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője felszólal a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat általános vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. május 20-án (Fotó: MTI/Kovács Attila)
Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője felszólal a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat általános vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. május 20-án (Fotó: MTI/Kovács Attila)

A Fidesz EP-képviselője úgy fogalmazott: 

Fényes nappal, egy egyetemi rendezvényen lőtték nyakon Charlie Kirk jobboldali, patrióta, keresztény amerikai influenszert, Donald Trump egyik ismert támogatóját. A 31 éves, kétgyermekes édesapa életét vesztette a brutális támadásban.

Deutsch Tamás közölte:

Elég a hergelésből! Elég az erőszakból! Charlie Kirk nyugodjék békében!

