A „könyörgöm, akasszuk fel” újságíróval szembeni verbális támadás, az ellenzéki politikus lökdösődő, vállal eltaszító újságíró elleni fellépése, az álprofilokkal ipari méreteket öltő kommentlincselés, és amikor az egyetlen ellenzéki politikai mondanivaló a gyűlöletkeltés, a folyamatos uszítás, na pont ezek vezetnek olyan megdöbbentő tragédiákhoz, mint ami most Amerikában történt. Erről írt a közösségi oldalán Deutsch Tamás.
Deutsch Tamás: Elég az erőszakból
Az európai parlamenti képviselő szerint a folyamatos uszítás vezetett a megdöbbentő tragédiához. Deutsch Tamás egyértelmű üzenetet küldött, elég a hergelésből.
A Fidesz EP-képviselője úgy fogalmazott:
Fényes nappal, egy egyetemi rendezvényen lőtték nyakon Charlie Kirk jobboldali, patrióta, keresztény amerikai influenszert, Donald Trump egyik ismert támogatóját. A 31 éves, kétgyermekes édesapa életét vesztette a brutális támadásban.
Deutsch Tamás közölte:
Elég a hergelésből! Elég az erőszakból! Charlie Kirk nyugodjék békében!
Borítókép: Támogatók gyűlnek össze a kórház előtt, hogy meggyászolják Charlie Kirköt (Fotó: AFP)
