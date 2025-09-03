kényszersorozásUkrajnaorosz-ukrán háború

Megrázó videó került elő a kényszersorozás szenvedésteli pillanatairól

Egyre több felvétel kerül nyilvánosságra az ukrajnai erőszakos mozgósításokról. A legutóbbi kényszersorozással kapcsolatos videón Kijev egyik kerületében látható, ahogy toborzó katonák a földre tepernek és bántalmaznak egy férfit.

Magyar Nemzet
2025. 09. 03. 13:36
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Brutális kényszersorozási akció Ukrajnában: a Telegramon megjelent felvétel tanúsága szerint Kijev Obolon városrészében két toborzóközponti alkalmazott és egy rendőr erőszakkal próbált meg elvinni egy férfit. A videón látható, ahogy a férfit lefogják és a földre lökik.

Brutális kényszersorozási akció Ukrajnában (Telegram)
Brutális kényszersorozási akció Ukrajnában (Telegram)

Ukrajnában mindennapossá váltak az erőszakos toborzások.

A Magyar Nemzet korábban arról is beszámolt, újabb kárpátaljai magyart vittek el erőszakkal Zelenszkij emberrablói, a sorozó katonák.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Népmese

Puzsér megkapta a magáét, Rákay Philip nem nézte tétlenül a legújabb aljasságát

Csépányi Balázs avatarja

Mocskos tempó…

