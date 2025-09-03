Brutális kényszersorozási akció Ukrajnában: a Telegramon megjelent felvétel tanúsága szerint Kijev Obolon városrészében két toborzóközponti alkalmazott és egy rendőr erőszakkal próbált meg elvinni egy férfit. A videón látható, ahogy a férfit lefogják és a földre lökik.
Megrázó videó került elő a kényszersorozás szenvedésteli pillanatairól
Egyre több felvétel kerül nyilvánosságra az ukrajnai erőszakos mozgósításokról. A legutóbbi kényszersorozással kapcsolatos videón Kijev egyik kerületében látható, ahogy toborzó katonák a földre tepernek és bántalmaznak egy férfit.
Ukrajnában mindennapossá váltak az erőszakos toborzások.
A Magyar Nemzet korábban arról is beszámolt, újabb kárpátaljai magyart vittek el erőszakkal Zelenszkij emberrablói, a sorozó katonák.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (AFP)
