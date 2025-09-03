Kijev: a mozgósítás az ellenségeskedés után is folytatódni fog + videó

Ukrajna nem számíthat gyors demobilizációra még akkor sem, ha a fronton elhallgatnak a fegyverek – jelentette ki Pavlo Palisza, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője, írja az unian.ua. A tisztviselő, aki korábban a 93. gépesített dandár, a Holodnij Jar parancsnoka volt, a Szuszpilnij műsorában arról beszélt, hogy a mozgósítási rendszer az aktív ellenségeskedés után is fennmarad. Kijev nem mond le a háborús pszichózisról.

Kijev. Pavlo Palisza (Fotó: AFP/Oliver Contreras)

Ez a folyamat még egy ideig el fog tartani, mert bármennyire is szeretnénk nem így tenni, továbbra is fenn kell tartanunk a fegyveres erők készenlétét a kiemelt feladatok megfelelő szintű ellátására

– fogalmazott Palisza.