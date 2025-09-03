Rendkívüli

A magyar katonák sem úsznák meg a Tisza-adót, a legénység illetménye évente 476 ezer forinttal csökkenne

Kijev: a mozgósítás az ellenségeskedés után is folytatódni fog + videó

Az ukrán vezetés szerint a háború lezárása után sem számíthatnak gyors leszerelésre a fronton harcolók. Pavlo Palisza, az elnöki hivatal helyettes vezetője úgy fogalmazott: Ukrajnának teljes harckészültségben kell élnie, a mozgósítási rendszer pedig még hosszú ideig fennmarad.

2025. 09. 03. 8:18
Pavlo Palisa Fotó: YULIIA OVSIANNIKOVA Forrás: NurPhoto
Ukrajna nem számíthat gyors demobilizációra még akkor sem, ha a fronton elhallgatnak a fegyverek – jelentette ki Pavlo Palisza, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője, írja az unian.ua. A tisztviselő, aki korábban a 93. gépesített dandár, a Holodnij Jar parancsnoka volt, a Szuszpilnij műsorában arról beszélt, hogy a mozgósítási rendszer az aktív ellenségeskedés után is fennmarad. Kijev nem mond le a háborús pszichózisról.

Kijev
Kijev. Pavlo Palisza (Fotó: AFP/Oliver Contreras)

Ez a folyamat még egy ideig el fog tartani, mert bármennyire is szeretnénk nem így tenni, továbbra is fenn kell tartanunk a fegyveres erők készenlétét a kiemelt feladatok megfelelő szintű ellátására

 – fogalmazott Palisza. 

Hangsúlyozta: nem szabad abban reménykedni, hogy gyorsan leszerelik mindazokat, akik 2022 óta a fronton szolgálnak. „Kell, hogy legyenek, akik felváltják őket” – tette hozzá.

Palisza szerint folyamatosan dolgoznak azon, miként lehet megoldani azok leszerelését, akik már régóta megérdemelték. Ugyanakkor leszögezte: nem céljuk a katonák „örök rabszolgaságba” taszítása. 

Épp ellenkezőleg, megpróbáljuk úgy megoldani ezt a kérdést, hogy az ne károsítsa a védelmi képességet. Azt hiszem, hamarosan mind a védelmi minisztérium, mind a vezérkar bemutatja a tervét

 – mondta az elnöki hivatal képviselője.

Borítókép: Pavlo Palisza (Fotó: AFP)

