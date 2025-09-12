Itt van Macron bejelentése: francia vadászgépek indulnak Oroszország felé

Franciaországon kívül más NATO-országok is várhatóan megerősítik a légvédelmet a szövetség keleti szárnyán. John Healy brit védelmi miniszter szerdán bejelentette, hogy vizsgálják London további hozzájárulásának lehetőségeit, míg a német védelmi minisztérium csütörtökön közölte, hogy megerősítette légvédelmi jelenlétét Lengyelországban.

Oroszország dróntámadása rávilágított a nyugati fegyverarzenálok hiányosságaira az olcsó, tömeggyártású fenyegetések leküzdésében.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)