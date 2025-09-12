Rendkívüli

Ez történhetett volna Magyarországon is, mondta lengyelországi drón-incidensről Orbán Viktor

OroszországLengyelországMacronorosz-ukrán háborúRafale

Itt van Macron bejelentése: francia vadászgépek indulnak Oroszország felé

Franciaország három Rafale vadászgépet telepít Lengyelországba, válaszul az orosz drón közelmúltbeli légtérsértésére. Emmanuel Macron francia elnök bejelentése szerint a lépés célja a NATO keleti szárnyának megerősítése és az európai biztonság szavatolása.

Kozma Zoltán
2025. 09. 12. 7:19
Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)
Emmanuel Macron francia elnök bejelentette, hogy három Rafale vadászgépet küldenek a NATO keleti szárnyára, reagálva egy orosz drónok behatolására a lengyel légtérbe.

Az orosz drónok Lengyelországba történt behatolását követően úgy döntöttem, hogy három Rafale vadászgépet telepítek, hogy szövetségeseinkkel együtt hozzájáruljunk a lengyel légtér és a NATO keleti szárnyának védelméhez

 – nyilatkozta Macron elnök csütörtök este.

Macron harcias kijelentést tett

A NATO-szövetségesek fokozott készültségben vannak azóta, hogy feltételezett orosz drónok sértették meg Lengyelország légterét szerda hajnalban.

Macron hangsúlyozta Franciaország elkötelezettségét: 

Az európai kontinens biztonsága a legfőbb prioritásunk. Nem engedünk Oroszország növekvő megfélemlítésének.

A francia elnök hozzátette, hogy kapcsolatban áll Keir Starmer brit miniszterelnökkel és Mark Rutte NATO-főtitkárral is.

Franciaországon kívül más NATO-országok is várhatóan megerősítik a légvédelmet a szövetség keleti szárnyán. John Healy brit védelmi miniszter szerdán bejelentette, hogy vizsgálják London további hozzájárulásának lehetőségeit, míg a német védelmi minisztérium csütörtökön közölte, hogy megerősítette légvédelmi jelenlétét Lengyelországban.

Oroszország dróntámadása rávilágított a nyugati fegyverarzenálok hiányosságaira az olcsó, tömeggyártású fenyegetések leküzdésében.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)

