Itt van Macron bejelentése: francia vadászgépek indulnak Oroszország felé

Emmanuel Macron francia elnök bejelentette, hogy három Rafale vadászgépet küldenek a NATO keleti szárnyára, reagálva egy orosz drónok behatolására a lengyel légtérbe.
Az orosz drónok Lengyelországba történt behatolását követően úgy döntöttem, hogy három Rafale vadászgépet telepítek, hogy szövetségeseinkkel együtt hozzájáruljunk a lengyel légtér és a NATO keleti szárnyának védelméhez
– nyilatkozta Macron elnök csütörtök este.
Macron harcias kijelentést tett
A NATO-szövetségesek fokozott készültségben vannak azóta, hogy feltételezett orosz drónok sértették meg Lengyelország légterét szerda hajnalban.
Macron hangsúlyozta Franciaország elkötelezettségét:
Az európai kontinens biztonsága a legfőbb prioritásunk. Nem engedünk Oroszország növekvő megfélemlítésének.