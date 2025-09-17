Karol NawrockilengyelTuskorosz-ukrán háború

Sikorski elszabadult orosz báb, aki mást mond a drónincidensről

Magyarázatot követel a lengyel elnök a média beszámolói után, miszerint egy F–16-os rakéta találta el egy ház tetejét az orosz betörés során. Sikorski külügyminiszter ugyanakkor ismét fenyegetőzik és rágalmaz. Elővette a szokásos háborúpárti üzenetet, aki mást mond, az Putyin bábja.

Kozma Zoltán
2025. 09. 17. 19:59
Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter (Fotó: AFP)
Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Karol Nawrocki lengyel elnök hivatalos magyarázatot követelt a kormánytól, miután a varsói székhelyű Rzeczpospolita című napilap arról számolt be, hogy a Lublin közelében történt orosz drónbetörés során a ház tetején keletkezett kárt valójában nem egy drón, hanem egy F–16-os vadászgép levegő-levegő rakétája okozta. Sikorski külügyminiszter teljesen kiakadt, mindenhol Putyin bábjait látja.

Sikorski külügyminiszternek mindenről Putyin jut eszébe (Fotó: AFP)
Sikorski külügyminiszternek mindenről Putyin jut eszébe (Fotó: AFP)

Az elnök elvárja, hogy a kormány sürgős magyarázatot adjon a wyryki-i incidensre vonatkozóan. A kormány kötelessége, hogy minden rendelkezésére álló eszközt és intézményt felhasználjon az ügy mielőbbi tisztázása érdekében. Nem lehet elhallgatni az információkat. A dezinformáció és a hibrid hadviselés közegében a lengyel nép számára érkező minden jelentést gondosan ellenőrizni és megerősíteni kell.

Egyébként sem a Nemzetbiztonsági Hivatal, sem Nawrocki elnök nem kapott tájékoztatást a wyryki-i házban keletkezett kár okáról. Ez volt az egyetlen kár, ami a szeptember 10-én Lengyelország keleti határán átrepült mintegy húsz orosz drón első tömeges betörése során keletkezett. A drónok törmelékét az ország különböző részein megtalálták, és néhány belőlük akár 300 kilométerre hatolt be a lengyel területre a keleti határtól számolva.

A történésekre válaszul a NATO elindította a Keleti Őrszem műveletet a keleti szárny megerősítésére.

Sikorski elszabadult

Eközben a lengyel külügyminiszter éles kijelentéseket tett. Putyin emberének nevezte azokat, akik mást állítanak, mint ők.

Az én definícióm szerint az orosz báb az, aki megpróbálja felmenteni Oroszországot a Lengyelország ellen elkövetett drónprovokáció következményei alól

 – húzta alá Radoslaw Sikorski. Donald Tusk kormányfő később az X-en azt írta: 

Az incidens összes körülményéről az illetékes hatóságok a nyomozás befejezése után tájékoztatják a közvéleményt, a kormányt és az elnök urat.

A kormányfő szerint a wyryki ház megrongálásáért „a teljes felelősség a drónprovokáció okozóit, azaz Oroszországot terheli". 

El a kezekkel a lengyel katonáktól

– zárta bejegyzését Donald Tusk.

Mariusz Blaszczak, a fő ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság frakcióvezetője, volt nemzetvédelmi miniszter azt írta a közösségi médiában, hogy a ház megrongálásának okairól szóló információ eltitkolása „kompromittálja a kormányt”.

Borítókép: Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Matteo Salvini elutasítja az európai katonák ukrajnai részvételét

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lévai Dániel
idezojelekcharlie kirk

Charlie Kirk gyilkosa a szólásszabadságot akarta megölni

Lévai Dániel avatarja

Ez most egy új, mindennél borzalmasabb szint, ami ellehetetleníti a demokratikus közélet sokszínűségét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu