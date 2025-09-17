Karol Nawrocki lengyel elnök hivatalos magyarázatot követelt a kormánytól, miután a varsói székhelyű Rzeczpospolita című napilap arról számolt be, hogy a Lublin közelében történt orosz drónbetörés során a ház tetején keletkezett kárt valójában nem egy drón, hanem egy F–16-os vadászgép levegő-levegő rakétája okozta. Sikorski külügyminiszter teljesen kiakadt, mindenhol Putyin bábjait látja.

Sikorski külügyminiszternek mindenről Putyin jut eszébe (Fotó: AFP)

Az elnök elvárja, hogy a kormány sürgős magyarázatot adjon a wyryki-i incidensre vonatkozóan. A kormány kötelessége, hogy minden rendelkezésére álló eszközt és intézményt felhasználjon az ügy mielőbbi tisztázása érdekében. Nem lehet elhallgatni az információkat. A dezinformáció és a hibrid hadviselés közegében a lengyel nép számára érkező minden jelentést gondosan ellenőrizni és megerősíteni kell.