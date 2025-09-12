Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter a Sky Newsnak adott interjúban tagadta, hogy gondok lennének a mozgósítással. Szerinte az elmúlt egy évben a behívások szintje teljesen stabil, sőt emelkedő tendenciát mutat, és – mint mondta – annyi katonát mozgósítanak, amennyi a veszteségek pótlásához és kisebb tartalékok kialakításához szükséges. Smihal ugyanakkor elismerte, hogy Oroszország a mozgósítás révén képes pótolni a veszteségeit, noha szerinte az orosz áldozatok száma akár ötször nagyobb lehet, mint az ukrán oldalon. „Számukra nem jelent akadályt, hogy a háború kezdete óta mintegy egymillió embert vesztettek. Továbbra is lőnek, és embereiket a háború tüzében égetik el, miközben nem számolnak a veszteségeikkel” – fogalmazott a miniszter.
Sokkoló ukrán nyilatkozat: szerintük sikeres a mozgósítás + videó
Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter szerint nincs probléma az ország mozgósításával, miközben a közösségi médiában sorra jelennek meg azok a felvételek, amelyek erőszakos behívási akciókat mutatnak be. A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint az ukrán haderőben nő az emberhiány, az orosz haderő pedig fenn tudja tartani a létszámát.
Korábban Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője arról beszélt, hogy Oroszországban akár egy újabb mozgósítási hullámot is bejelenthetnek, ami azonban szerinte komoly elégedetlenséget váltana ki az orosz társadalomban.
Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetője az ukrán–orosz erőviszonyokat elemezve rámutatott: a két ország lehetőségei között óriási a különbség. Ukrajnának kevesebb mint 30 millió lakosa van, míg Oroszország népessége mintegy 150 millió fő, vagyis Moszkvának sokszoros emberi tartalék áll a rendelkezésére.
A szakértő szerint bár Ukrajnában teljes, a 25 és 60 év közötti férfiakat érintő mozgósítás van érvényben, a számok így sem kedvezőek. Oroszország képes teljesíteni mozgósítási céljait, míg Ukrajna nem.
Az ukrán haderőben nő az emberhiány, az orosz haderő pedig fenn tudja tartani a létszámát, sőt akár növelni is tudja. És ezt a második tényt maga Szirszkij tábornok, az ukrán haderő parancsnoka ismerte el
– emelte ki Demkó Attila.
További Külföld híreink
A szakértő felhívta a figyelmet arra is, hogy az önkéntes jelentkezés lehetősége lényegében kimerült.
Az pedig, hogy önkéntesek jönnének, az igaz volt 2022-re, de 2025-re nagyon valószínűtlen, hogy megfelelő számú önkéntes lenne
– fogalmazott.
A 18–22 év közötti korosztály egy része el tudja hagyni az országot, így ebből a körből kevés katonát tudnak behívni, a 22–25 évesek pedig még mozgósíthatók, de sokan közülük bujkálnak a behívás elől.
Bár van még mozgósítható tartalék, ennek nagysága meg sem közelíti az orosz lehetőségeket.
– mondta el a szakértő, ugyanakkor hangsúlyozta: az ukrán hadsereg egyelőre továbbra is képes a védekezésre.
Szörnyű mozgósítás Ukrajnában
Miközben Kijev a mozgósítás „sikeréről” beszél, a közösségi médiában egymást érik a felvételek, amelyek egészen más képet mutatnak. Az egyre terjedő videókon sorozóbizottságok erőszakkal próbálnak hadköteles férfiakat elhurcolni az utcákról.
További Külföld híreink
Olyan eset is előfordult, hogy civilnek adták ki a magukat a kényszersorozók Ukrajnában – ezzel az új módszerrel próbáltak minél több férfit elkapni.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Donald Tusk: Nem volt tévedés a Lengyelországgal szembeni dróntámadás
Trump amerikai elnök előző napi kijelentésére reagált Tusk.
Marco Rubio: Az Egyesült Államok nem hagyja válasz nélkül Bolsonaro elítélését
A brazil külügyminisztérium Rubio megjegyzését olyan fenyegetésnek nevezte, amely „támadja a brazil hatóságokat, és figyelmen kívül hagyja a tényeket”.
A csehek leginkább Andrej Babist szeretnék kormányfőnek
Az ANO mozgalom a választások nagy esélyese, támogatottsága stabilan 31-32 százalék között mozog.
Brüsszel utcáin katonák – a nyugati nagyvárosokban elszabadult az erőszak
Párizsba is beszökött az erőszak.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Donald Tusk: Nem volt tévedés a Lengyelországgal szembeni dróntámadás
Trump amerikai elnök előző napi kijelentésére reagált Tusk.
Marco Rubio: Az Egyesült Államok nem hagyja válasz nélkül Bolsonaro elítélését
A brazil külügyminisztérium Rubio megjegyzését olyan fenyegetésnek nevezte, amely „támadja a brazil hatóságokat, és figyelmen kívül hagyja a tényeket”.
A csehek leginkább Andrej Babist szeretnék kormányfőnek
Az ANO mozgalom a választások nagy esélyese, támogatottsága stabilan 31-32 százalék között mozog.
Brüsszel utcáin katonák – a nyugati nagyvárosokban elszabadult az erőszak
Párizsba is beszökött az erőszak.