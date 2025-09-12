Sokkoló ukrán nyilatkozat: szerintük sikeres a mozgósítás + videó

Korábban Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője arról beszélt, hogy Oroszországban akár egy újabb mozgósítási hullámot is bejelenthetnek, ami azonban szerinte komoly elégedetlenséget váltana ki az orosz társadalomban.

Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetője az ukrán–orosz erőviszonyokat elemezve rámutatott: a két ország lehetőségei között óriási a különbség. Ukrajnának kevesebb mint 30 millió lakosa van, míg Oroszország népessége mintegy 150 millió fő, vagyis Moszkvának sokszoros emberi tartalék áll a rendelkezésére.

A szakértő szerint bár Ukrajnában teljes, a 25 és 60 év közötti férfiakat érintő mozgósítás van érvényben, a számok így sem kedvezőek. Oroszország képes teljesíteni mozgósítási céljait, míg Ukrajna nem.

Az ukrán haderőben nő az emberhiány, az orosz haderő pedig fenn tudja tartani a létszámát, sőt akár növelni is tudja. És ezt a második tényt maga Szirszkij tábornok, az ukrán haderő parancsnoka ismerte el

– emelte ki Demkó Attila.