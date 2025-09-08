ZelenszkijUkrajnaKijevkatonatörvényjavaslattüntetés

Így tüntet Zelenszkij ellen a tömeg Ukrajnában + videó

Kijevben, a Függetlenség téren tüntetés zajlott az ellen a törvényjavaslat ellen, amely szigorítaná a katonák büntetőjogi felelősségét engedetlenség esetén. A megmozdulás nem elszigetelt jelenség: Ukrajnában egyre több tiltakozás bontakozik ki Zelenszkij és korrupt hatalma ellen.

Magyar Nemzet
2025. 09. 08. 9:09
Ursula von der Leyen (b) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
A demonstrálók saját készítésű plakátokat emeltek a magasba, többek között ilyen feliratokkal: „Meg kell védenünk azokat, akik minket védenek”, „Az elnyomás nem fegyelem” stb.

Egyre több megmozdulás van Zelenszkij és korrupt hatalma ellen Ukrajnában (X)
A tömeg azt is skandálta: 

A szolgálat nem rabszolgaság!

Egy veterán korábban a Facebookon arra szólította fel a hatóságokat, hogy vessenek véget a katonák zaklatásának. Különösen azt kérte, hogy ne fogadják el a 13452-es számú törvényjavaslatot, töröljék a 2022-ben elfogadott 8271-es törvény rendelkezéseit, valamint hozzanak törvényt a katonai ombudsman intézményéről – írja a Pravda.

Hangsúlyozta, hogy a tüntetés békés, és arra kérte a résztvevőket, hogy kerüljék a hangos zajkeltést, a tűzijátékot és a hangosítást, ügyeljenek a biztonságra, valamint tartózkodjanak a provokációktól. 

A demonstrációt egyeztettük a katonai adminisztrációval és a Kijevi Városi Állami Adminisztrációval. A rendőrség segít a gyűlés biztonságának felügyeletében

– írta.

Ukrajna fellázadt Zelenszkij és korrupt hatalma ellen

Ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, fellázadt Ukrajna Zelenszkij ellen, miután szeptember 4-én a Verhovna Rada első olvasatban megszavazta a 13260-as számú törvényjavaslatot, amely szigorítja a katonák büntetőjogi felelősségét engedetlenség esetén. A 13452-es számú tervezet pedig szigorítaná a parancsmegtagadás következményeit.

Szeptember 5-én este több száz ember gyűlt össze a kijevi Függetlenség téren, hogy tiltakozzon a két parlamenti törvényjavaslat ellen. A demonstrálók egyik fő jelszava így szólt: „A szolgálat nem rabszolgaság!”

Borítókép: Ursula von der Leyen (b) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

