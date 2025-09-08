Ukrajna fellázadt Zelenszkij és korrupt hatalma ellen

Ahogyan arról a Magyar Nemzet beszámolt, fellázadt Ukrajna Zelenszkij ellen, miután szeptember 4-én a Verhovna Rada első olvasatban megszavazta a 13260-as számú törvényjavaslatot, amely szigorítja a katonák büntetőjogi felelősségét engedetlenség esetén. A 13452-es számú tervezet pedig szigorítaná a parancsmegtagadás következményeit.

Szeptember 5-én este több száz ember gyűlt össze a kijevi Függetlenség téren, hogy tiltakozzon a két parlamenti törvényjavaslat ellen. A demonstrálók egyik fő jelszava így szólt: „A szolgálat nem rabszolgaság!”

Borítókép: Ursula von der Leyen (b) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)