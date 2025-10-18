Brüsszel újra leleplezte önmagát

Von der Leyen hangsúlyozta, az Európai Bizottság pedig minden támogatást megad annak érdekében, hogy Ukrajna minél előbb az uniós tagállamok közé kerülhessen.

A magyar kormány ezzel szemben óvatosságra int. Orbán Viktor miniszterelnök többször is világossá tette: Magyarország nem támogatja Ukrajna gyorsított felvételét, mivel az az uniós agrárpiac és a tagállami gazdaságok súlyos destabilizációjához vezethetne.

Ukrajna jelenlegi gazdasági és társadalmi helyzete messze elmarad az uniós elvárásoktól. Az országban továbbra is jelentős a korrupció, gyenge az intézményi átláthatóság, és az infláció is az egyik legmagasabb Európában. Elemzők szerint a gyorsított csatlakozás komoly terheket róna az unióra, különösen a közös költségvetésre és a tagállami támogatási rendszerekre.

Mindeközben Brüsszel egyre határozottabban sürgeti Ukrajna integrációját: a bizottsági elnök a tavaszi kijelentéseket követően már a nyár elején is újabb lépéseket szorgalmazott a csatlakozási folyamat felgyorsítására.

Az Európai Unió csúcstalálkozóján júniusban

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ismét kijelentette: Ukrajna megérdemli, hogy megnyíljanak számára a csatlakozási tárgyalások első fejezetei, mivel az ország „lenyűgöző teljesítményt nyújtott” a háború ellenére is. Von der Leyen szerint Kijev bebizonyította, hogy képes folytatni a reformokat még háborús körülmények között is, és ezzel „példát mutat Európa számára”.

A bizottsági elnök hangsúlyozta, hogy a háború nem lehet akadálya az uniós integrációnak, éppen ellenkezőleg: Ukrajna jövője Európában van, és az EU-nak minden eszközzel segítenie kell abban, hogy az ország mielőbb teljes jogú taggá válhasson. Ennek jegyében Brüsszel júniusban újabb egymilliárd eurós támogatást ítélt meg az ukrán védelmi iparnak, valamint döntés született arról is, hogy a G7 által korábban jóváhagyott, de még ki nem fizetett 11 milliárd eurós forrásokat előrehozzák és gyorsított eljárásban folyósítják.