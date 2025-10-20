Donald Tusknatodonyecki régióorosz-ukrán háborúVolodimir Zelenszkij

Donald Tusk Zelenszkijt simogatja

Az ukrajnai háború befejezéséről folytatott tárgyalások során nem szabad nyomást gyakorolni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre a területi engedmények témájában – vélekedett Donald Tusk lengyel kormányfő egy X-bejegyzésében.

Magyar Nemzet
2025. 10. 20. 10:45
Donald Tusk lengyel miniszterelnök Forrás: AFP
Donald Tusk azt követően tette közzé a bejegyzést, hogy Donald Trump amerikai elnök pénteken Washingtonban tárgyalt Zelenszkijjel. A lengyel kormányfő a Financial Times című brit napilap cikkére is reagált, melyben az írták: Trump a megbeszélésen azt követelte, hogy Zelenszkij egyezzen bele a donyecki régió átadásába.

Donald Tusk azt követően tette közzé a bejegyzést, hogy Donald Trump amerikai elnök pénteken Washingtonban tárgyalt Zelenszkijjel. Fotó: AFP

Senkinek sem szabad közülünk nyomást gyakorolnia Volodimir Zelenszkijre a területi engedmények kérdésében” – írta Tusk, hozzátéve: viszont mindenkinek „nyomást kell gyakorolnia Oroszországra, hogy állítsa le agresszióját. A megalkuvás soha nem vezetett igazságos és tartós békéhez.

Donald Tusk kiállt Zelenszkij mellett

Tusk péntek éjjel részt vett abban a telefonos egyeztetésben, amelyet Zelenszkij az amerikai elnökkel tartott találkozó után több európai politikussal és Mark Rutte NATO-főtitkárral folytatott. Szombaton a lengyel kormányfő azt írta az X-en: 

A pénteki megbeszélések után teljesen egyértelmű, hogy az orosz agresszióval szemben Ukrajnával vállalt európai szolidaritás most fontosabb, mint valaha.

Brüsszelből üzent a NATO-vezér

Mark Rutte NATO főtitkár a szövetség védelmi minisztereinek találkozóját követő sajtótájékoztatóján közölte: a katonai szövetség növeli a védelmi beruházásokat, fokozza a védelmi termelést és Ukrajna támogatását.

Korábban arról is írtunk, hogy a főtitkár a találkozót megelőzően közölte: az Ukrajnának nyújtott támogatásban kiemelt fontosságú a légvédelmi rendszerek, különösen az elfogó vadászgépek biztosítása, amelyek elengedhetetlenek a civil lakosság és a létfontosságú infrastruktúra védelmében, a folyamatos orosz támadásokkal szemben.

Borítókép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP)

