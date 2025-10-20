Donald Tusk Zelenszkijt simogatja

Donald Tusk azt követően tette közzé a bejegyzést, hogy Donald Trump amerikai elnök pénteken Washingtonban tárgyalt Zelenszkijjel. A lengyel kormányfő a Financial Times című brit napilap cikkére is reagált, melyben az írták: Trump a megbeszélésen azt követelte, hogy Zelenszkij egyezzen bele a donyecki régió átadásába.
Senkinek sem szabad közülünk nyomást gyakorolnia Volodimir Zelenszkijre a területi engedmények kérdésében” – írta Tusk, hozzátéve: viszont mindenkinek „nyomást kell gyakorolnia Oroszországra, hogy állítsa le agresszióját. A megalkuvás soha nem vezetett igazságos és tartós békéhez.