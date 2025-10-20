Donald Tusk Zelenszkijt simogatja

Donald Tusk kiállt Zelenszkij mellett

Tusk péntek éjjel részt vett abban a telefonos egyeztetésben, amelyet Zelenszkij az amerikai elnökkel tartott találkozó után több európai politikussal és Mark Rutte NATO-főtitkárral folytatott. Szombaton a lengyel kormányfő azt írta az X-en:

A pénteki megbeszélések után teljesen egyértelmű, hogy az orosz agresszióval szemben Ukrajnával vállalt európai szolidaritás most fontosabb, mint valaha.

Brüsszelből üzent a NATO-vezér

Mark Rutte NATO főtitkár a szövetség védelmi minisztereinek találkozóját követő sajtótájékoztatóján közölte: a katonai szövetség növeli a védelmi beruházásokat, fokozza a védelmi termelést és Ukrajna támogatását.