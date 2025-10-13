A magyar túsz két év után ma először ölelhette magához családját + fotó

HamászOmri MiranMaya Kadoshterrorszervezettúsz

A magyar túsz két év után ma először ölelhette magához családját

A Hamász fogságából kiszabadult az utolsó húsz izraeli túsz, ezzel két év óta most először nincs több fogoly a terrorszervezet markában. A szabadon engedett emberek között van a magyar állampolgársággal is rendelkező Omri Mirán. A közösség hálával és megkönnyebbüléssel fogadta a hírt, miközben továbbra is gyászolják azokat, akik életüket vesztették az elmúlt két évben.

András János
2025. 10. 13. 13:50
Omri Miran két év után újra szabad (Fotó: AFP)
Omri Miran két év után újra szabad (Fotó: AFP)
A Hamász átadta a Vöröskeresztnek az utolsó húsz fogvatartott túszt. Ennek értelmében nincs több ember a terrorszervezet fogságában. Korábban a Magyar Nemzeten is megírtuk, hogy a magyar túsz is kiszabadult a Hamász fogságából. Omri Mirán ma, több mint két év után először láthatta családját.

A magyar túsz, Omri Miran, két év után ma először ölelhette magához családját
A magyar túsz, Omri Miran, két év után ma először ölelhette magához családját
Fotó: Israeli Army

A magyar túsz egyike volt a húsz szabadon engedett embernek

Izrael magyarországi nagykövete, Maya Kadosh közösségi oldalán számolt be a mai családegyesítésről: a Hamász által fogva tartott utolsó 20 túsz is kiszabadult.

Először azóta a sötét nap óta nincs több túsz a Hamász fogságában. A szabadon engedettek között van Omri Mirán is, aki magyar állampolgársággal is rendelkezik, és végül, elképzelhetetlen szenvedés után, újra találkozhatott szeretteivel.

Hálával és megkönnyebbüléssel tekintenek a mai napra, miközben várják azok holttesteinek hazaszállítását is, akiket meggyilkoltak és még mindig Gázában tartanak.

Legyen áldott az emlékük, és leljenek családjaik vigaszra és békére. Áldott légy Te, Urunk, Istenünk, a Világ Királya, aki életet adtál nekünk, fenntartottál minket, és elvezettél ehhez a pillanathoz.

– zárta posztját a nagykövet.

Borítókép: Omri Mirán két év után újra szabad (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

