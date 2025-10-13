A magyar túsz két év után ma először ölelhette magához családját + fotó

A Hamász átadta a Vöröskeresztnek az utolsó húsz fogvatartott túszt. Ennek értelmében nincs több ember a terrorszervezet fogságában. Korábban a Magyar Nemzeten is megírtuk, hogy a magyar túsz is kiszabadult a Hamász fogságából. Omri Mirán ma, több mint két év után először láthatta családját.

A magyar túsz, Omri Miran, két év után ma először ölelhette magához családját

Fotó: Israeli Army

A magyar túsz egyike volt a húsz szabadon engedett embernek

Izrael magyarországi nagykövete, Maya Kadosh közösségi oldalán számolt be a mai családegyesítésről: a Hamász által fogva tartott utolsó 20 túsz is kiszabadult.

Először azóta a sötét nap óta nincs több túsz a Hamász fogságában. A szabadon engedettek között van Omri Mirán is, aki magyar állampolgársággal is rendelkezik, és végül, elképzelhetetlen szenvedés után, újra találkozhatott szeretteivel.

Hálával és megkönnyebbüléssel tekintenek a mai napra, miközben várják azok holttesteinek hazaszállítását is, akiket meggyilkoltak és még mindig Gázában tartanak.