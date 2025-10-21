Nem nyugszanak az ukránok, vérlázító kijelentés érkezett Kijevből

A magyar miniszterelnök múlt heti bejelentése, miszerint Donald Trump és Putyin budapesti találkozójának adna otthont, diplomáciai sokkot váltott ki Európában. Miközben Brüsszel igyekszik látszólagos kontrollt mutatni – Ursula von der Leyen és António Costa videókonferencián egyeztetett Volodimir Zelenszkijjel. A háttérben nő a feszültség: a tagállamok egy része nem hajlandó tovább növelni Ukrajna pénzügyi támogatását – írja az Origo.

A háborúpárti Brüsszel továbbra sem érti, miért nem ülhet ott a békéről szóló tárgyalóasztalnál. Fotó: AFP

Az Európai Unió hónapok óta azt követeli, hogy helyet kapjon az asztalnál bármely, Vlagyimir Putyinnal folytatott ukrajnai béketárgyaláson.

Furcsa módon végül meg is kapták, amit akartak – Orbán Viktor személyében – fogalmazott az Euractiv.

A magyar miniszterelnök a múlt héten jelentette be, hogy ő lesz a házigazdája a Donald Trump és az orosz elnök közötti béketárgyalásoknak. A bejelentés azonnal kétségbeesett diplomáciai láncreakciót váltott ki a háborúpárti európai fővárosokban.