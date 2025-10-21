Rendkívüli

Milliárdos számlagyár: szabadlábon a titokzatos baloldali háttérember

Nem nyugszanak az ukránok, vérlázító kijelentés érkezett Kijevből

A háborúpárti Brüsszel továbbra sem érti, miért nem ülhet ott a békéről szóló tárgyalóasztalnál. Kijev közben az EU-t bírálja és gúnyolja, amiért még Magyarországgal szemben sem képes érvényesíteni az akaratát. Az unió hónapok óta próbálja elérni, hogy részt vehessen az Ukrajnáról szóló béketárgyalásokon Vlagyimir Putyinnal, de hivatalosan ez mindeddig nem sikerült – mégis, Orbán Viktor személyében végül „helyet kapott az asztalnál”. Egyes ukrán politikusok durva kijelentéseikkel támadják a magyarokat. Fröcsög a gyűlölet a budapesti békecsúcs miatt Ukrajnában.

A háborúpárti Brüsszel továbbra sem érti, miért nem ülhet ott a békéről szóló tárgyalóasztalnál Forrás: AFP
A magyar miniszterelnök múlt heti bejelentése, miszerint Donald Trump és Putyin budapesti találkozójának adna otthont, diplomáciai sokkot váltott ki Európában. Miközben Brüsszel igyekszik látszólagos kontrollt mutatni – Ursula von der Leyen és António Costa videókonferencián egyeztetett Volodimir Zelenszkijjel. A háttérben nő a feszültség: a tagállamok egy része nem hajlandó tovább növelni Ukrajna pénzügyi támogatását – írja az Origo.

A háborúpárti Brüsszel továbbra sem érti, miért nem ülhet ott a békéről szóló tárgyalóasztalnál
A háborúpárti Brüsszel továbbra sem érti, miért nem ülhet ott a békéről szóló tárgyalóasztalnál. Fotó: AFP

Az Európai Unió hónapok óta azt követeli, hogy helyet kapjon az asztalnál bármely, Vlagyimir Putyinnal folytatott ukrajnai béketárgyaláson. 

Furcsa módon végül meg is kapták, amit akartak – Orbán Viktor személyében – fogalmazott az Euractiv.

A magyar miniszterelnök a múlt héten jelentette be, hogy ő lesz a házigazdája a Donald Trump és az orosz elnök közötti béketárgyalásoknak. A bejelentés azonnal kétségbeesett diplomáciai láncreakciót váltott ki a háborúpárti európai fővárosokban.

Az európai vezetők közben igyekeznek fenntartani a látszatot, hogy ők irányítják az eseményeket. Pénteken Ursula von der Leyen és António Costa csatlakozott az uniós országok vezetőinek videókonferenciájához Volodimir Zelenszkijjel, aki éppen egy csalódást keltő washingtoni látogatásról tért vissza, miután a Fehér Házban nem sikerült megállapodni a Tomahawk rakéták szállításáról.

Bár még nincs kitűzött időpont a budapesti Putyin–Trump találkozóra, Orbán Viktor máris diadalmaskodott.

A miniszterelnök diadala éppen akkor jön, amikor az Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatás lendülete érezhetően megtorpant, 

és az uniós tagállamokon belül is egyre erősödnek a bírálatok. 

Robert Fico is blokkolja az Oroszország elleni tizenkilencedik szankciócsomagot. 

Magyarország nem támogatja Ukrajna EU-csatlakozását sem. Az unióba igyekvő ukránok azonban újabb támadást indítottak, nemcsak Magyarországot becsmérlik, hanem Brüsszelt is kifigurázzák.

Mi az EU hatalma, ha egy ilyen tiszteletreméltó unió nem tud elbánni egyetlen, nem túl nagy országgal?

 – kérdezte Olekszandr Kornyijenko, az ukrán Rada első alelnöke.

Kornyijenko szerint a haladás hiányát nehéz megmagyarázni képviselőtársainak, és „igazságtalanságnak tűnik, mert az ukránok most az Európai Unió zászlójával a hátukon halnak meg”.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

