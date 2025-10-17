Budapesti békecsúcs: Orbán Balázst idézi a Politico

Donald Trump amerikai elnök csütörtök este, a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott kétórás telefonbeszélgetést követően bejelentette, hogy a közeljövőben Budapesten találkoznak. „Úgy gondolom, hogy a mai telefonbeszélgetés során nagy előrelépést értünk el” – írta Trump a Truth Social platformon. Előtte azonban az amerikai elnök ma délután Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozik Washingtonban – számolt be róla a Politico. A lap Orbán Balázst is idézte.

A budapesti békecsúcs kapcsán Orbán Balázst idézi a Politico. Fotó: MTI

A telefonhívás előtt Kijev még azt remélte, hogy Trump továbbra is nyomást gyakorol Putyinra, például az Ukrajnának szánt Tomahawk cirkálórakéták ügyében. A beszélgetés után azonban Trump közölte az újságírókkal, hogy az Egyesült Államok nem merítheti ki a saját fegyverkészletét. A Kreml közleménye szerint Putyin a hívás során megerősítette, hogy ellenzi a fegyverszállításokat. Trump később elmondta, hogy Marco Rubio külügyminiszter vezeti majd a jövő héten tartandó megbeszéléseket orosz partnerével, Szergej Lavrovval, és várakozásai szerint a budapesti találkozó körülbelül két hét múlva történik meg.