Budapesti békecsúcs: Orbán Balázst idézi a Politico

Donald Trump és Vlagyimir Putyin Budapesten találkoznak. A helyszín kiválasztása szimbolikus jelentőségű, hiszen Magyarország egyre hangsúlyosabb diplomáciai szerepet vállal az ukrajnai háború kapcsán. Orbán Balázst idézi a Politico, aki új hírlevelében rámutatott, hogy miközben Brüsszel nagyrészt kimaradt Washington és a háborús felek tárgyalásaiból, Magyarország különleges szerepet kapott az EU-n belül azáltal, hogy diplomáciai környezetet biztosít a megbeszélésekhez.

2025. 10. 17. 10:01
Vlagyimir Putyin és Donald Trump (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök csütörtök este, a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott kétórás telefonbeszélgetést követően bejelentette, hogy a közeljövőben Budapesten találkoznak. „Úgy gondolom, hogy a mai telefonbeszélgetés során nagy előrelépést értünk el” – írta Trump a Truth Social platformon. Előtte azonban az amerikai elnök ma délután Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozik Washingtonban – számolt be róla a Politico. A lap Orbán Balázst is idézte.

A telefonhívás előtt Kijev még azt remélte, hogy Trump továbbra is nyomást gyakorol Putyinra, például az Ukrajnának szánt Tomahawk cirkálórakéták ügyében. A beszélgetés után azonban Trump közölte az újságírókkal, hogy az Egyesült Államok nem merítheti ki a saját fegyverkészletét. A Kreml közleménye szerint Putyin a hívás során megerősítette, hogy ellenzi a fegyverszállításokat. Trump később elmondta, hogy Marco Rubio külügyminiszter vezeti majd a jövő héten tartandó megbeszéléseket orosz partnerével, Szergej Lavrovval, és várakozásai szerint a budapesti találkozó körülbelül két hét múlva történik meg.

 

A budapesti békecsúcs

Magyarország a béke szigete!

– írta Orbán Viktor miniszterelnök az X-en. A csúcstalálkozó hatalmas diplomáciai siker a magyar kormánynak. 

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója új hírlevelében rámutatott, hogy miközben Brüsszel nagyrészt kimaradt Washington és a háborús felek tárgyalásaiból, Magyarország 

különleges szerepet kapott az EU-n belül azáltal, hogy diplomáciai környezetet biztosít

 a megbeszélésekhez. A politikai igazgató bejegyzése itt érhető el.

 

 

