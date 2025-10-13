Orbán Balázs: A miniszterelnök meghívásával Magyarország külpolitikai súlyát ismeri el a világ

A mai napon Egyiptomban, Sarm es-Sejkben rendezik meg a közel-keleti békecsúcsot, amelyre kevesebb mint harminc ország vezetőjét hívták meg – köztük Orbán Viktort. A brit The Guardian értesülései szerint a meghívottak között elsősorban a térség országainak és a globális nagyhatalmaknak a vezetői szerepelnek, csupán néhány európai államfő kapott meghívást a rendezvényre.

Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

A találkozó célja, hogy a világ legfontosabb szereplői egy asztalnál tárgyaljanak a közel-keleti helyzet békés rendezéséről, a konfliktus kiszélesedésének megakadályozásáról és egy tartós békefolyamat előkészítéséről.

Orbán Viktor szavára odafigyel a nemzetközi politika

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán úgy fogalmazott: