  • Orbán Balázs: A miniszterelnök meghívásával Magyarország külpolitikai súlyát ismeri el a világ
Orbán Viktor

Orbán Balázs: A miniszterelnök meghívásával Magyarország külpolitikai súlyát ismeri el a világ

Orbán Viktor miniszterelnök is meghívást kapott a ma Egyiptomban, Sarm es-Sejkben megrendezett közel-keleti békecsúcsra, ahol a világ legfontosabb vezetői tárgyalnak a térség stabilitásáról és a tartós béke megteremtéséről. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint a meghívás „Magyarország külpolitikai súlyának és következetes békepolitikájának a komoly elismerése”, amely azt mutatja, hogy hazánk szavára a világban is odafigyelnek.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 10:45
Orbán Balázs Forrás: Facebook/Orbán Balázs
A mai napon Egyiptomban, Sarm es-Sejkben rendezik meg a közel-keleti békecsúcsot, amelyre kevesebb mint harminc ország vezetőjét hívták meg – köztük Orbán Viktort. A brit The Guardian értesülései szerint a meghívottak között elsősorban a térség országainak és a globális nagyhatalmaknak a vezetői szerepelnek, csupán néhány európai államfő kapott meghívást a rendezvényre.

Orbán Viktor
Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

A találkozó célja, hogy a világ legfontosabb szereplői egy asztalnál tárgyaljanak a közel-keleti helyzet békés rendezéséről, a konfliktus kiszélesedésének megakadályozásáról és egy tartós békefolyamat előkészítéséről.

Orbán Viktor szavára odafigyel a nemzetközi politika

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán úgy fogalmazott:

A magyar miniszterelnök, Orbán Viktor személyes meghívása ennek a szűk körnek a részeként Magyarország külpolitikai súlyának és következetes békepolitikájának komoly elismerése.

Magyarország békepolitikáját ismerik el

A bejegyzés szerint Orbán Viktor meghívása nem véletlen, hiszen Magyarország az elmúlt években stabil, kiszámítható és következetes külpolitikát folytatott a térségben.

„Magyarország szoros, stratégiai partneri kapcsolatot ápol Izraellel és a térség arab államaival egyaránt” – emelte ki Orbán Balázs.

A politikai igazgató hozzátette:

Magyarország és az Egyesült Államok közösen képviselnek következetes békepolitikát, amely most a nemzetközi tárgyalóasztalnál is megjelenik – a meghívással Washington elismeri a magyar külpolitika eredményeit.

A poszt szerint Magyarország és az Egyesült Államok között rendkívül szoros, jó együttműködés alakult ki a két ország vezetőinek köszönhetően. Orbán Viktor meghívása így a tisztelet és az együttműködés jele is.

A világpolitika egyik legfontosabb eseménye

Orbán Balázs szerint a békecsúcs a világpolitika egyik legfontosabb eseménye, ahol csak azok az országok kapnak helyet az asztalnál, amelyeknek a szavára odafigyelnek.

Magyarország jelenléte ezen a fórumon annak bizonyítéka, hogy a béke melletti következetes kiállásunknak komoly nemzetközi súlya van, és hogy a konnektivitásalapú külpolitikánk kézzelfogható eredményeket hoz

– fogalmazott Orbán Balázs.

Borítókép: Orbán Balázs (Forrás: Facebook/Orbán Balázs)

