Újabb brutális dróntámadás volt Oroszországban + videó

Az orosz hatóságok közlése szerint a légvédelem éjszaka visszaverte az ukrán drónokat a Rosztovi régió öt településén. A csapás következményeként három falu átmenetileg áram nélkül maradt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 04. 14:53
Ukrajna dróntámadásokat hajtott végre az oroszországi Rosztovi régióban Fotó: VLADIMIR ALEKSANDROV Forrás: ANADOLU
„A légvédelmi erők az éjszaka folyamán visszavertek egy ellenséges légitámadást, megsemmisítve és elfogva az oroszországi Novosahtyinszki, Kamenszkoje, Solohovszkij, Millerovszkij és Csertkovszkij járásokban található pilóta nélküli repülőgépeket. Senki sem sérült meg” – olvasható Jurij Szljusar, a régió kormányzója Telegram-csatornáján, számol be róla az Origo.

Házak és autók rongálódtak meg, miután Ukrajna dróntámadásokat hajtott végre az oroszországi Rosztovi területen fekvő Azov, Millerovszkij és Taraszovszkij városok ellen 2025. július 4-én (Fotó: VLADIMIR ALEKSANDROV / ANADOLU)

A kormányzó tájékoztatása szerint tűz ütött ki a Csertkovszkij járásban, amelyet sikerült eloltani. A lángok a villanyvezetékeket is megrongálták, így Ternovszkij, Mankovszkij és Szidorovszkij tanyák áram nélkül maradtak. Szljusar hozzátette: a helyreállítási munkálatokat a nappali órákban végzik el.

Borítókép: Ukrajna dróntámadásokat hajtott végre az oroszországi Rosztovi régióban (Fotó: AFP)

 

