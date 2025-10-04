Újabb brutális dróntámadás volt Oroszországban + videó

A kormányzó tájékoztatása szerint tűz ütött ki a Csertkovszkij járásban, amelyet sikerült eloltani. A lángok a villanyvezetékeket is megrongálták, így Ternovszkij, Mankovszkij és Szidorovszkij tanyák áram nélkül maradtak. Szljusar hozzátette: a helyreállítási munkálatokat a nappali órákban végzik el.