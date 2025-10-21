Rendkívüli

Milliárdos számlagyár: szabadlábon a titokzatos baloldali háttérember

Putyin elnöki gépe veszélybe kerülhet?

Elképzelhetetlen, hogy a NATO támadást indítson a légterébe belépő Putyin elnöki gépe ellen. A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint egy ilyen incidens világháborús kockázatot hordozna.

Szabó István
2025. 10. 21. 14:33
Vlagyimir Putyin orosz elnök az elnöki repülőgép fedélzetén Fotó: Mikhail Klimentyev Forrás: AFP
Putyin gépe veszélyben lehet? Miközben Brüsszel és Kijev mindent megtesz azért, hogy meghiúsítsa a Budapestre tervezett Trump–Putyin-békecsúcsot, egyre több kérdés merül fel azzal kapcsolatban, hogyan jut majd el Putyin elnöki gépe Magyarországra. Az orosz államfő útvonalát bonyolítja, hogy több NATO-tagország légterét lezárták az orosz repülőgépek előtt, így diplomáciai egyeztetések zajlanak a lehetséges alternatív útvonalakról.

Putyin
Az Iljusin II orosz elnöki repülőgép (Fotó: AFP/Andreas Solaro)

Az egyik lehetséges légi útvonal Moszkvából Budapestre a Fekete-tengeren át vezet Bulgária és Szerbia érintésével. Az ukrajnai háború kitörését követően azonban a bolgár légteret lezárták az orosz repülőgépek elől. Más lehetséges útvonalak északabbra vannak Belarusz és Lengyelország, illetve a Balti-tengeren keresztül Németország és Csehország érintésével. A bolgár kormány hétfőn jelezte: kérés esetén engedélyezné Vlagyimir Putyin elnöki repülőgépének átrepülését. 

Ha a béke érdekében van hajlandóság erőfeszítésre, és ennek feltétele egy találkozó, akkor a legészszerűbb, ha ennek a találkozónak a megrendezését minden lehetséges eszközzel támogatják

– jelentette ki Georg Georgiev bolgár külügyminiszter.

Putyin gépe ellen elképzelhetetlen, hogy a NATO támadást indítson

A Magyar Nemzet megkeresésére Horváth József biztonságpolitikai szakértő, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője elmondta:

Trump és Putyin repülőgépe is látszólag egyszerű utasszállító repülőgép, de már szinte csillagháborús eszközökkel vannak felszerelve.

A szakértő szerint a modern elnöki repülőgépek technikai felszereltsége és védelmi rendszerei olyan fejlettek, hogy külső támadás esetén is képesek lennének megóvni az államfőt. Ugyanakkor Horváth József figyelmeztetett:

Ha az orosz elnöki géppel bármi történne a NATO légterében, az akkora botrány lenne, aminek a végét megjósolni sem lehet.

Horváth József (Fotó: Éberling András)

Mint fogalmazott, Putyin Budapestre érkezésével a legerősebb NATO-tagállam első emberével, Donald Trumppal fog tárgyalni.

A NATO részéről támadás az orosz elnöki gép ellen ezért elképzelhetetlen.

 

Putyin elnöki gépe – repülő palota az égbolton

Vlagyimir Putyin orosz elnök hivatalos repülőgépe, az Iljusin Il–96-300PU, a világ egyik legbiztonságosabb és legfelszereltebb állami repülője. A típus orosz gyártmányú, kifejezetten az elnöki igényekre átalakítva. A „PU” (Punkt Upravleniya) rövidítés repülő irányítóközpontot jelent, vagyis a gép teljes értékű parancsnoki központként is működik, ahonnan szükség esetén katonai és állami műveletek irányíthatók.

A fedélzet belső kialakítása luxusszállodák színvonalát idézi: aranyozott díszítések, faragott faburkolatok, külön elnöki iroda, tárgyaló, hálóhelyiség és orvosi szoba is található rajta. A gépet speciális kommunikációs és védelmi rendszerekkel szerelték fel, köztük titkosított műholdas kapcsolat, rakétaelhárító berendezés és radarzavaró technológia védi.

A Kreml-flotta több, hasonlóan felszerelt Il–96-os gépet is üzemeltet, de Putyin kizárólag az orosz technológiát használja, ami szimbolikusan is az ország önállóságát és technológiai szuverenitását hivatott hangsúlyozni. Putyin elnöki gépe egyszerre repülő parancsnoki központ, diplomáciai szalon és a modern orosz hatalmi státusz jelképe.

A szakértő ugyanakkor nem zárta ki, hogy fegyveres csoportok vagy terrorszervezetek próbálkozhatnak provokációval.

A szakértő szerint 

a kisebb államok súlyuk miatt sem kísérelnének meg egy ilyen támadást, de terrorszervezetek, fegyveres csoportok önállóan megkísérelhetik, ezeknek azonban olyan professzionális eszközeik, amelyekkel sikerrel támadhatnának egy elnöki gépet, nincsenek

– összegezte Horváth József.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök az elnöki repülőgép fedélzetén (Fotó: AFP/Mikhail Klimentyev)

