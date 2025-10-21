Putyin elnöki gépe veszélybe kerülhet?

Az egyik lehetséges légi útvonal Moszkvából Budapestre a Fekete-tengeren át vezet Bulgária és Szerbia érintésével. Az ukrajnai háború kitörését követően azonban a bolgár légteret lezárták az orosz repülőgépek elől. Más lehetséges útvonalak északabbra vannak Belarusz és Lengyelország, illetve a Balti-tengeren keresztül Németország és Csehország érintésével. A bolgár kormány hétfőn jelezte: kérés esetén engedélyezné Vlagyimir Putyin elnöki repülőgépének átrepülését.

Ha a béke érdekében van hajlandóság erőfeszítésre, és ennek feltétele egy találkozó, akkor a legészszerűbb, ha ennek a találkozónak a megrendezését minden lehetséges eszközzel támogatják

– jelentette ki Georg Georgiev bolgár külügyminiszter.

Putyin gépe ellen elképzelhetetlen, hogy a NATO támadást indítson

A Magyar Nemzet megkeresésére Horváth József biztonságpolitikai szakértő, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője elmondta:

Trump és Putyin repülőgépe is látszólag egyszerű utasszállító repülőgép, de már szinte csillagháborús eszközökkel vannak felszerelve.

A szakértő szerint a modern elnöki repülőgépek technikai felszereltsége és védelmi rendszerei olyan fejlettek, hogy külső támadás esetén is képesek lennének megóvni az államfőt. Ugyanakkor Horváth József figyelmeztetett:

Ha az orosz elnöki géppel bármi történne a NATO légterében, az akkora botrány lenne, aminek a végét megjósolni sem lehet.