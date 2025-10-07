Salis-ügy: Dömötör Csaba erős vádakat fogalmazott meg Magyar Péterrel szemben

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, megköttetett az alku és Brüsszel megvédte Magyar Pétert, Dobrev Klárát és Ilaria Salist is, vagyis az Európai Parlament nem függesztette fel egyikük mentelmi jogát sem. A történtek kapcsán Dömötör Csaba a következőket írta közösségi oldalán: „Magyar Péter és Ilaria Salis mentelmi jogát egy néppárti–liberális paktummal tudták fenntartani.”

Salis Magyar Péter miatt úszta meg a börtönt?

(Fotó: Kurucz Árpád)

Salis jövőjéről egy szavazat döntött

Kitért rá, hogy egyetlen szavazat különbséggel ment át az a javaslat, hogy a magyarverő Salis mentelmi jogát fenntartsák: Egyetlen voks mentette meg Ilaria Salist. Dömötör posztjában kifogásolta, hogy Magyar Péter szándékosan távolmaradt a szavazástól és ezt előre be is jelentette.

Ha Magyar Péter ott lett volna, és ennek megfelelően szavaz, akkor Ilaria Salisnak börtönbe kellene vonulnia. Azért, mert társaival véresre vert magyarokat a budapesti utcán. Az ilyen szavazásokon dől el, hogy kinek fontos saját maga, és kinek a magyar közösség képviselete

– sérelmezte az európai parlamenti képviselő.