Rendkívüli

Elon Musk bojkottot hirdetett, milliárdokat bukhat a Netflix

magyarverőDömötör CsabaIlaria SalisMagyar Péter

Salis-ügy: Dömötör Csaba erős vádakat fogalmazott meg Magyar Péterrel szemben

Az Európai Parlamentben egyetlen szavazat döntött Ilaria Salis mentelmi joga ügyében. Dömötör Csaba szerint Magyar Péter és a liberálisok közötti megállapodás mentette meg Salist a börtöntől. A politikus kifogásolta, hogy Magyar távol maradt a szavazástól, noha ezzel befolyásolhatta volna az eredményt. Dömötör úgy véli, ez a döntés megmutatta, ki képviseli valóban a magyar érdekeket.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 15:08
Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP) Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, megköttetett az alku és Brüsszel megvédte Magyar Pétert, Dobrev Klárát és Ilaria Salist is, vagyis az Európai Parlament nem függesztette fel egyikük mentelmi jogát sem. A történtek kapcsán Dömötör Csaba a következőket írta közösségi oldalán: „Magyar Péter és Ilaria Salis mentelmi jogát egy néppárti–liberális paktummal tudták fenntartani.” 

Salis Magyar Péter miatt úszta meg a börtönt?
Salis Magyar Péter miatt úszta meg a börtönt?
(Fotó: Kurucz Árpád)

Salis jövőjéről egy szavazat döntött

Kitért rá, hogy egyetlen szavazat különbséggel ment át az a javaslat, hogy a magyarverő Salis mentelmi jogát fenntartsák: Egyetlen voks mentette meg Ilaria Salist. Dömötör posztjában kifogásolta, hogy Magyar Péter szándékosan távolmaradt a szavazástól és ezt előre be is jelentette. 

Ha Magyar Péter ott lett volna, és ennek megfelelően szavaz, akkor Ilaria Salisnak börtönbe kellene vonulnia. Azért, mert társaival véresre vert magyarokat a budapesti utcán. Az ilyen szavazásokon dől el, hogy kinek fontos saját maga, és kinek a magyar közösség képviselete

– sérelmezte az európai parlamenti képviselő.

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)

add-square Brüsszel rövid pórázon tartja Magyar Pétert

Orbán Viktor: Brüsszel megvédi a magyar baloldal vezetőjét

Brüsszel rövid pórázon tartja Magyar Pétert 14 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekAranyosi Péter

Tisztelt Bíróság!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu