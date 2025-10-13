Hamásztűzszünetgázai övezetfogolycsere

Könnyek közt beszélt ismét a túszul ejtett gyermekével az édesanya + videó

„Szia, anya, szabad vagyok!” – ezekkel a szavakkal hívta fel édesanyját az egyik izraeli férfi, miután a Hamász 738 napnyi fogság után szabadon engedte. A megható pillanatban hét másik túsz is elhagyhatta Gázát, miközben Donald Trump repülőgépe Tel-Avivban landolt, hogy személyesen kövesse a történelmi jelentőségű túszcserefolyamatot. Izraeli sajtójelentések szerint két év után a Hamász már nem tart fogva élő túszokat, az utolsó 13 túszt is átadták a Vöröskeresztnek; Trump időközben megérkezett a Kneszetbe.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 10:26
Egy izraeli katonai helikopter várja, hogy a Hamász által Gázában szabadon engedett túszokat kórházakba szállítsa Izraelben Fotó: MAYA LEVIN Forrás: AFP
Szívszorító felvétel mutatja, ahogy egy izraeli anya telefonon beszél fiával, miközben várja, hogy a Hamász 738 napnyi pokoli fogság után szabadon engedje. Einav Zangauker látható, amint beszél 25 éves fiával, Matan Zangaukerrel, aki a 20 izraeli túsz egyike, akiket a Hamász a Vöröskeresztnek adott át, miután 2023. október 7-én elrabolták őket.

Egy izraeli katonai helikopter készül fogadni a négy újonnan szabadon engedett izraeli túszot, akiket egy furgonban szállítanak (Fotó: MENAHEM KAHANA / AFP)
Egy izraeli katonai helikopter készül fogadni a négy újonnan szabadon engedett izraeli túszt, akiket egy furgonban szállítanak (Fotó: AFP/Menahem Kahana)

„Hazajössz – mind hazajöttök” – mondja neki lelkesen, küszködve könnyeivel. „Nincs több háború!” 

Einav az elmúlt két évet fia szabadon bocsátásáért folytatott kitartó kampánnyal töltötte; fiát a Nir Oz kibucban lévő otthonából rabolták el, barátnőjével, Ilana Gritzewskyvel együtt, akit 2023 novemberében engedtek szabadon.

Ezzel egy időben hét izraeli túszt adtak át reggel a Vöröskeresztnek. Őket a Gáza melletti Reim katonai bázisra szállítják orvosi vizsgálatra, mielőtt találkoznak családjaikkal. A további életben lévő túszokat később engedték szabadon.

Donald Trump amerikai elnök is megérkezett Izraelbe, ahol történelmi beszédet tart a Kneszetben, mielőtt Egyiptomba utazik, a háború befejezését célzó nemzetközi békecsúcsra.

A túszok családtagjai már gyülekeznek

Hétfő reggel több tucat izraeli gyűlt össze a Reim bázis előtt, miközben megkezdődött a Hamász által fogva tartott túszok szabadon engedése. A terrorszervezet először hét élő túszt adott át a Vöröskeresztnek, majd délelőtt 10 órakor továbbiakat engedtek el a Gáza déli részén lévő Hán-Júniszból – számolt be az Origo.

A megállapodás értelmében a Hamásznak hétfő délig összesen 48 túszt kell szabadon bocsátania – közülük húsz él, 28-at halottnak tartanak –, ám a szervezet jelezte, hogy nem tudja mindegyik holttestet határidőre átadni.

Izrael csak akkor kezdi meg mintegy 2000 palesztin fogoly, köztük 250 életfogytig tartó büntetésre ítélt rab szabadon engedését, ha minden élő túsz visszatért. A Hamász korábban nyilvánosságra hozta a húsz élő túsz nevét, akik az alku első szakaszában kerülnek haza.

Borítókép: Egy izraeli katonai helikopter (Fotó: AFP)

Von der Leyen is méltatta Trump szerepét a háború lezárásában

