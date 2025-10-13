Könnyek közt beszélt ismét a túszul ejtett gyermekével az édesanya + videó

„Hazajössz – mind hazajöttök” – mondja neki lelkesen, küszködve könnyeivel. „Nincs több háború!”

Einav az elmúlt két évet fia szabadon bocsátásáért folytatott kitartó kampánnyal töltötte; fiát a Nir Oz kibucban lévő otthonából rabolták el, barátnőjével, Ilana Gritzewskyvel együtt, akit 2023 novemberében engedtek szabadon.

Ezzel egy időben hét izraeli túszt adtak át reggel a Vöröskeresztnek. Őket a Gáza melletti Reim katonai bázisra szállítják orvosi vizsgálatra, mielőtt találkoznak családjaikkal. A további életben lévő túszokat később engedték szabadon.

Donald Trump amerikai elnök is megérkezett Izraelbe, ahol történelmi beszédet tart a Kneszetben, mielőtt Egyiptomba utazik, a háború befejezését célzó nemzetközi békecsúcsra.