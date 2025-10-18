Rendkívüli

Brüsszel diktál, a Tisza igazodik – nagy bajba kerülhetnének a nyugdíjasok

Ursula von der LeyenTCKZelenszkijembervadászat

Az ukrán férfi megúszta a sorozást, de arra senki nem számított, ami ezután következett + videó

Elképesztő jelenetek játszódnak le a kényszersorozás kapcsán Ukrajnában. Zelenszkij ukrán elnök országában semmi sem szent, a hatóság emberei szinte bármit megtehetnek.

Magyar Nemzet
2025. 10. 18. 15:41
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Durva jelenetek követik egymást az ukrán kényszersorozások alatt. Napról napra kerülnek elő újabb felvételek, amelyek szerint minden lehetséges eszközzel a frontra vinnék az embereket Ursula von der Leyen kedvenc demokráciájában. Aki pedig oda kerül, annak nem sok esélye van a túlélésre.

Rettegésben élnek az ukrán férfiak a toborzók miatt (Fotó: AFP)
Rettegésben élnek az ukrán férfiak a toborzók miatt (Fotó: AFP)

Folytatódik az ukrán rémálom

A legújabb felvételek tanúsága szerint nemcsak embervadászat zajlik Ukrajnában, hanem a toborzók visznek mindent, ami a kezük ügyébe kerül. Egy Telegramon megosztott videó szerint ugyan ezúttal a férfi megúszta, de a robogóját ellopták Volodimir Zelenszkij végrehajtói.

A bejegyzéshez annyit írtak:

A vigaszdíjat, egy elektromos robogót, a Dnyipróban található TCK kapta.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

add-square Az igazi Zelenszkij

Botrány Odesszában: megmutatjuk, mit titkol Zelenszkij

Az igazi Zelenszkij 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelektömeg

Majmoké a világ

Pilhál György avatarja

A kísérletek eddig kudarcot vallottak, most új csapat próbálkozik Magyar Péter vezetésével.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu