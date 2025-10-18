Durva jelenetek követik egymást az ukrán kényszersorozások alatt. Napról napra kerülnek elő újabb felvételek, amelyek szerint minden lehetséges eszközzel a frontra vinnék az embereket Ursula von der Leyen kedvenc demokráciájában. Aki pedig oda kerül, annak nem sok esélye van a túlélésre.

Rettegésben élnek az ukrán férfiak a toborzók miatt (Fotó: AFP)

Folytatódik az ukrán rémálom

A legújabb felvételek tanúsága szerint nemcsak embervadászat zajlik Ukrajnában, hanem a toborzók visznek mindent, ami a kezük ügyébe kerül. Egy Telegramon megosztott videó szerint ugyan ezúttal a férfi megúszta, de a robogóját ellopták Volodimir Zelenszkij végrehajtói.