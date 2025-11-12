BrüsszelWashingtonTisza PártOrbán ViktorHidvéghi BalázsMagyar Péter

Hidvéghi Balázs: Brüsszel és a tiszás politikusok már támadásba lendültek

Hazánk nagy diplomáciai sikert ért el Washingtonban, azonban Brüsszel és a tiszás politikusok már támadásba lendültek. Hidvéghi Balázs a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében reagált arra, hogy az Európai Bizottság azonnali vizsgálatot indít Magyarország ellen a magyar–amerikai megállapodás miatt. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint a brüsszeli bürokraták ismét beavatkoznak egy olyan ügybe, amihez semmi közük, de a kormány nem hagyja, hogy veszélybe sodorják a Washingtonban elért eredményeket.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 7:26
Az Európai Bizottság azonnali vizsgálatot indít Magyarország ellen a magyar-amerikai megállapodás miatt Forrás: AFP
Hidvéghi Balázs a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben ezt írta: „Magyar Péter és a tiszás EP-képviselők napok óta tartó hazudozásainak és hazánk ellen való hergelésnek meglett az eredménye: Az Európai Bizottság azonnali vizsgálatot indít Magyarország ellen a magyar–amerikai megállapodás miatt, és vizsgálják, hogy Donald Trump pontosan milyen mentességet adott hazánknak.” 

Persze a brüsszeli bürokratáknak semmi közük az egészhez, azért végtére is legalább gyorsan kiderült, ki kinek az oldalán áll. Orbán Viktor és a nemzeti kormány a magyar emberek oldalán, Magyar Péter és a tiszások pedig Brüsszel oldalán

– hívta fel a figyelmet.

Érdemes lesz erre emlékezni 2026 áprilisában. Mindenesetre indíthatnak bármilyen vizsgálatot, nem fogjuk hagyni, hogy ez a brüsszeli bagázs tönkretegye a Washingtonban elért eredményeinket

– nyomatékosította.

 

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Kondor Katalin
idezojelekboldogság

A boldogságról

Kondor Katalin avatarja

Valamit elrontott az emberiség, ez kétségtelen, hiszen a gonosz igencsak betüremkedett életünkbe, s megmagyarázhatatlanná tette a korábban megmagyarázhatót.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

