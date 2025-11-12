kémakcióMiG-31brit titkosszolgálatorosz

Brit–ukrán kémakció: hárommillió dollárért próbálták megszerezni az orosz hiperszonikus fegyvert

Egy hollywoodi forgatókönyvre emlékeztető kémakciót hiúsított meg az orosz FSZB: brit és ukrán ügynökök próbálták megszerezni az orosz légierő egyik legmodernebb fegyverét, a hiperszonikus Kinzsal rakétát. Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő szerint a kémakció újabb bizonyíték arra, hogy a britek mélyen beavatkoznak a konfliktusba, és az orosz haditechnika megszerzése csak egy része a tágabb titkosszolgálati játszmának.

Szabó István
2025. 11. 12. 20:14
Keir Starmer brit miniszterelnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Fotó: Henry Nicholls Forrás: AFP
Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közlése szerint ukrán és brit hírszerzők kísérletet tettek arra, hogy egy hiperszonikus Kinzsal rakétával felszerelt orosz MiG–31-es vadászgépet hárommillió dollárért megszerezzenek.

Kémakció
Egy orosz pilóta egy Kinzsal hiperszonikus cirkálórakétát hordozó orosz MiG–31K vadászgépet vizsgál (Fotó: Orosz Védelmi Minisztérium/AFP)

A Kinzsal rakéta az orosz haditechnika egyik legfejlettebb fegyvere: hiperszonikus sebességre képes, ballisztikus fegyver, amelyet a Nyugat jelenlegi légvédelmi rendszerei nehezen tudnak elfogni.

Az FSZB szerint az akció célja az volt, hogy a gépet egy NATO-légibázisra, a romániai Konstancába repültesse a megvesztegetett pilóta, ahol azt a nyugati légvédelem megsemmisítette volna. Az orosz állami televízió üzenetváltásokat és hangfelvételeket is bemutatott, amelyek szerint egy brit–ukrán megbízott 3 millió dollárt és európai állampolgárságot ajánlott a pilótának, ha végrehajtja a repülést.

A titkosszolgálati akciót az orosz fél szerint sikerült meghiúsítani, de Moszkva úgy véli, az eset újabb bizonyíték arra, hogy London egyre mélyebben vonódik be a háborúba, amelyben a brit hírszerzés már korábban is aktívan részt vett.

A kémakció nem egyedi eset

Az érdekes ügy kapcsán Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő lapunknak elmondta: 

Volt már ilyen akció korábban is: 1976-ban, a szovjet időkben egy hasonlóan kiváló repülőképességű repülő, egy MiG–25-ös pilótája szökött meg egy kötelékből, majd Japánban szállt le az akkori idők leggyorsabb gépével.

A szakértő szerint a britek most valami hasonlót szerettek volna kivitelezni, ám a mai viszonyok között ez sokkal nehezebb.

Ne feledjük, hogy az oroszokat próbálták behálózni, és ez is azt mutatja, hogy a titkosszolgálatok – különösen a brit – aktívan dolgoznak. Sok szempontból, Boris Johnson szerepére is gondolva, az egész orosz–ukrán háborút tekinthetjük egy brit titkosszolgálati akciónak

– mutatott rá Somkuti Bálint.

Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő (Fotó: Szabad Föld/Kállai Márton)

A szakértő szerint a britek célja egyértelműen az orosz haditechnika megszerzése volt, ami nem szokatlan a nagyhatalmak között.

Nagy-Britannia hírszerzése egyszerűen megpróbálta megszerezni a legkomolyabb orosz haditechnikát – ez nem egyedülálló az országok között.

Somkuti Bálint arra is rámutatott, hogy a titkosszolgálati műveleteknek megvan a maguk nem hivatalos nemzetközi szabályrendszere.

A titkosszolgálati akcióknál azt kell látni, hogy elsősorban titkosak, de van néhány kimondatlan nemzetközi megállapodás, amit az államok többnyire betartanak

– mondta. Ugyanakkor az eset komolyabb eszkalációhoz is vezethetett volna, ha orosz katonák életét is követeli.

The Secret Intelligence Service, also known as MI6 headquarters building is pictured in London o August 23, 2017. The Secret Intelligence Service (SIS), commonly known as MI6 (Military Intelligence, Section 6), is the foreign intelligence agency of the Government of the United Kingdom. The SIS Chief is held accountable to the Foreign Secretary. (Photo by Alberto Pezzali/NurPhoto) (Photo by Alberto Pezzali / NurPhoto via AFP)
A brit MI6 központja Londonban (Fotó: NurPhoto/AFP/Alberto Pezzali)

Ez akkor lehetett volna komolyabb eszkaláció, ha eközben mondjuk orosz katonák halnak meg, vagy orosz célpontot támadtak volna a repülővel. Ha pusztán információszerzés a cél, az nem hordoz magában eszkalációs veszélyt

– hangsúlyozta.

Végül a szakértő a titkosszolgálati műveletek természetére is rámutatott.

Sok olyan dolog van a nemzetközi kapcsolatokban, amiről nem beszélünk. Ez nem szép, nem jó, nem erkölcsös, de így működik a világ – a szemünk által nem látható módokon

– összegezte Somkuti Bálint.

Az ukrán titkosszolgálat is dolgozik

A kémakció hírével egy időben az FSZB egy másik, korábban meghiúsított merényletkísérlet részleteit is nyilvánosságra hozta: idén februárban az ukrán hírszerzés Szimferopol és a Krím metropolitája, Tyihon (Sevkunov) ellen tervezett támadást Moszkvában, írta a RIA Novosztyi.

Tyihon, Szimferopol és Krím metropolitája (Fotó: RIA Novosztyi)

Az orosz biztonsági szolgálat közleménye szerint a merénylet fő célja az volt, hogy megakadályozza a Moszkva és Washington között tervezett béketárgyalásokat.

Moszkva szerint a korábbi merényletkísérlet bizonyítja, hogy Kijev nem békét, hanem további eszkalációt akar, hiszen a célpont személye és az időzítés arra utal, hogy az ukrán fél nem pusztán katonai, hanem politikai-pszichológiai hadviselést is folytat Oroszország ellen – éppen akkor, amikor a nemzetközi közvetítők a tárgyalások lehetőségét keresik.

Borítókép: Keir Starmer brit miniszterelnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel (Fotó: AFP/Henry Nicholls)

