Brit–ukrán kémakció: hárommillió dollárért próbálták megszerezni az orosz hiperszonikus fegyvert

A Kinzsal rakéta az orosz haditechnika egyik legfejlettebb fegyvere: hiperszonikus sebességre képes, ballisztikus fegyver, amelyet a Nyugat jelenlegi légvédelmi rendszerei nehezen tudnak elfogni.

Az FSZB szerint az akció célja az volt, hogy a gépet egy NATO-légibázisra, a romániai Konstancába repültesse a megvesztegetett pilóta, ahol azt a nyugati légvédelem megsemmisítette volna. Az orosz állami televízió üzenetváltásokat és hangfelvételeket is bemutatott, amelyek szerint egy brit–ukrán megbízott 3 millió dollárt és európai állampolgárságot ajánlott a pilótának, ha végrehajtja a repülést.

A titkosszolgálati akciót az orosz fél szerint sikerült meghiúsítani, de Moszkva úgy véli, az eset újabb bizonyíték arra, hogy London egyre mélyebben vonódik be a háborúba, amelyben a brit hírszerzés már korábban is aktívan részt vett.

A kémakció nem egyedi eset

Az érdekes ügy kapcsán Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő lapunknak elmondta:

Volt már ilyen akció korábban is: 1976-ban, a szovjet időkben egy hasonlóan kiváló repülőképességű repülő, egy MiG–25-ös pilótája szökött meg egy kötelékből, majd Japánban szállt le az akkori idők leggyorsabb gépével.

A szakértő szerint a britek most valami hasonlót szerettek volna kivitelezni, ám a mai viszonyok között ez sokkal nehezebb.

Ne feledjük, hogy az oroszokat próbálták behálózni, és ez is azt mutatja, hogy a titkosszolgálatok – különösen a brit – aktívan dolgoznak. Sok szempontból, Boris Johnson szerepére is gondolva, az egész orosz–ukrán háborút tekinthetjük egy brit titkosszolgálati akciónak

– mutatott rá Somkuti Bálint.