Tisza-adatszivárgás: Szijjártó Péter szerint történelmi botrány

Szerintem az, ami történt, az a modern magyar politikatörténet egyik legnagyobb botránya. Mert mi történt? Van egy párt, amely kormányozni akar, igaz? Ezért indul a választáson, mert kormányozni akar. Ez a párt, egy ukrán részvétellel létrehozott adatbázisba vezette fel a saját aktivistáinak adatait. Egy ukrán részvétellel létrehozott adatbázisba. És most mi történt? Ezt az ukrán részvétellel létrehozott adatbázist részben nyilvánosságra hozták, ami azt jelenti, hogy ez az adatbázis ott van ukrán kézen is