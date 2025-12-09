XIV. Leó pápa fogadta az ukrán elnököt

Leó pápa a békét szorgalmazta

A pápa ismetelten hangot adott a sürgető reménynek, hogy a folyamatban levő diplomáciai kezdeményezések békéhez vezethetnek.

Szó volt a háborús foglyok kérdéséről, és annak szükségességéről, hogy az ukrán gyerekek visszatérhessenek családjaikhoz. A Szentszék azokra utalt, akiket Ukrajnából Oroszországba hurcoltak. A Róma közeli Castel Gandolfo pápai rezidenciáján tartott találkozó mintegy fél óráig tartott.

Délután Giorgia Meloni olasz miniszterelnök fogadja Zelenszkijt a római kormánypalotában. A katolikus egyházfő és az ukrán elnök közötti találkozót elsőként Antonio Tajani külügyminiszter kommentálta, hangoztatva, hogy „Olaszország álláspontja egyértelmű: támogatjuk Ukrajnát. Meggyőződésünk, hogy az Egyesült Államok döntő szerepet tölthet be a tűzszünet elérésében, utána pedig az ukránoknak és az oroszoknak kell megállapodniuk a határokról”.

Volodimir Zelenszkij London és Brüsszel után érkezett meg Rómába: az ukrán elnök a Washington által kidolgozott béketerv módosításairól egyeztet az európai tárgyalópartnereivel.