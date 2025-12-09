XIV. Leó pápa fogadta az ukrán elnököt

XIV. Leó pápaVatikánRómaZelenszkijlátogatás

Az ukrajnai háború volt a központi témája XIV. Leó pápa és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozójának Castel Gandolfo pápai rezidenciáján – közölte a Szentszék kedden.

Forrás: MTI2025. 12. 09.
XIV. Leó pápa és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Castel Gandolfóban tartott találkozójukon Forrás: AFP/Vatican Media
A közlemény szerint az egyházfő hangsúlyozta a felek közötti párbeszéd folytatásának szükségességét, írja az MTI. 

XIV. Leó pápa zártkörű kihallgatáson fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a Vatikánban (Fotó: Hans Lucas/AFP/Vatican Media)

A pápa ismetelten hangot adott a sürgető reménynek, hogy a folyamatban levő diplomáciai kezdeményezések békéhez vezethetnek.

Szó volt a háborús foglyok kérdéséről, és annak szükségességéről, hogy az ukrán gyerekek visszatérhessenek családjaikhoz. A Szentszék azokra utalt, akiket Ukrajnából Oroszországba hurcoltak. A Róma közeli Castel Gandolfo pápai rezidenciáján tartott találkozó mintegy fél óráig tartott.

Délután Giorgia Meloni olasz miniszterelnök fogadja Zelenszkijt a római kormánypalotában. A katolikus egyházfő és az ukrán elnök közötti találkozót elsőként Antonio Tajani külügyminiszter kommentálta, hangoztatva, hogy „Olaszország álláspontja egyértelmű: támogatjuk Ukrajnát. Meggyőződésünk, hogy az Egyesült Államok döntő szerepet tölthet be a tűzszünet elérésében, utána pedig az ukránoknak és az oroszoknak kell megállapodniuk a határokról”.

Volodimir Zelenszkij London és Brüsszel után érkezett meg Rómába: az ukrán elnök a Washington által kidolgozott béketerv módosításairól egyeztet az európai tárgyalópartnereivel.

Borítókép: XIV. Leó pápa és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Castel Gandolfóban tartott találkozójukon (Fotó: AFP/Vatican Media)

