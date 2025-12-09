A közlemény szerint az egyházfő hangsúlyozta a felek közötti párbeszéd folytatásának szükségességét, írja az MTI.
XIV. Leó pápa fogadta az ukrán elnököt
Az ukrajnai háború volt a központi témája XIV. Leó pápa és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozójának Castel Gandolfo pápai rezidenciáján – közölte a Szentszék kedden.
Leó pápa a békét szorgalmazta
A pápa ismetelten hangot adott a sürgető reménynek, hogy a folyamatban levő diplomáciai kezdeményezések békéhez vezethetnek.
Szó volt a háborús foglyok kérdéséről, és annak szükségességéről, hogy az ukrán gyerekek visszatérhessenek családjaikhoz. A Szentszék azokra utalt, akiket Ukrajnából Oroszországba hurcoltak. A Róma közeli Castel Gandolfo pápai rezidenciáján tartott találkozó mintegy fél óráig tartott.
Délután Giorgia Meloni olasz miniszterelnök fogadja Zelenszkijt a római kormánypalotában. A katolikus egyházfő és az ukrán elnök közötti találkozót elsőként Antonio Tajani külügyminiszter kommentálta, hangoztatva, hogy „Olaszország álláspontja egyértelmű: támogatjuk Ukrajnát. Meggyőződésünk, hogy az Egyesült Államok döntő szerepet tölthet be a tűzszünet elérésében, utána pedig az ukránoknak és az oroszoknak kell megállapodniuk a határokról”.
Volodimir Zelenszkij London és Brüsszel után érkezett meg Rómába: az ukrán elnök a Washington által kidolgozott béketerv módosításairól egyeztet az európai tárgyalópartnereivel.
Borítókép: XIV. Leó pápa és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Castel Gandolfóban tartott találkozójukon (Fotó: AFP/Vatican Media)
