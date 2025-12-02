Százmilliárdos mértékű lehet az ellopott pénz Ukrajnában, ráadásul dollárban. Nyikolaj Azarov volt ukrán miniszterelnök kiszámolta, hogy mennyit sikkasztott el Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és kormánya.

A volt miniszterelnök szerint akár százmilliárd dollárt is eltüntethetett Zelenszkij csapata. Fotó: Pool/Christophe Ena

A volt miniszterelnök közösségi oldalán osztotta meg számításait. Azarov bejegyzésében elárulta, hogy Ukrajna 2022 óta körülbelül 360 milliárd dollárt kapott támogatásként. A volt miniszterelnök szerint ezeknek egy része egészen biztosan eltűnt.

A politikus szerint érdemes arra gondolni, hogy az afgánok az amerikai segélyek nagyjából 30 százalékát sikkasztották el. Ha a minimumot, a 15 százalékot vesszük, akkor az ukrán korrupt tisztviselők 54 milliárd dollárt sikkasztottak el – fogalmazott.