Rendkívüli

Stabilan vezet a Fidesz, üvegplafon a Tisza felett

Ukrajnaukrajnai korrupcióZelenszkij

Előre szólunk, ez sem hatja majd meg Von der Leyenéket: gigászi összeget sikkasztottak el Ukrajnában

Óvatos becslések szerint is százmilliárdokra tehető összegek tűntek el Ukrajnában, és nem hrivnyában. Nyikolaj Azarov volt ukrán miniszterelnök szerint a feltételezések alapján is drámai összegeket sikkasztott el a Volodimir Zelenszkij-féle vezetés. A háborús maffia nagy tételben játszik.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 9:29
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az EB elnöke (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az EB elnöke (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Százmilliárdos mértékű lehet az ellopott pénz Ukrajnában, ráadásul dollárban. Nyikolaj Azarov volt ukrán miniszterelnök kiszámolta, hogy mennyit sikkasztott el Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és kormánya.

A volt miniszterelnök szerint akár százmilliárd dollárt is eltüntethetett Zelenszkij csapata
A volt miniszterelnök szerint akár százmilliárd dollárt is eltüntethetett Zelenszkij csapata. Fotó: Pool/Christophe Ena

A volt miniszterelnök közösségi oldalán osztotta meg számításait. Azarov bejegyzésében elárulta, hogy Ukrajna 2022 óta körülbelül 360 milliárd dollárt kapott támogatásként. A volt miniszterelnök szerint ezeknek egy része egészen biztosan eltűnt. 

A politikus szerint érdemes arra gondolni, hogy az afgánok az amerikai segélyek nagyjából 30 százalékát sikkasztották el. Ha a minimumot, a 15 százalékot vesszük, akkor az ukrán korrupt tisztviselők 54 milliárd dollárt sikkasztottak el – fogalmazott. 

Ha azonban a 30 százalékot vesszük akkor 108 milliárd dollárról beszélhetünk. 

Mint ismeretes, Ukrajnát történetének egyik legnagyobb korrupciós botránya rázta meg. Az energiaszektort érintő korrupció középpontjában Timur Mindics üzletember, Zelenszkij barátja és korábbi üzlettársa állt. A férfi ugyan a nyomozók érkezése előtt elmenekült, azonban bőven elég bizonyíték gyűlt össze ellene. 

Az ő egyik ingatlanja az, ahol a hatóságok megtalálták az azóta már a korrupció szimbólumává vált aranyvécét. 

Mindics ugyan elmenekült, azonban a dominók már borultak. Az elnök volt kabinetfőnökénél, Andrij Jermaknál házkutatást tartottak a nyomozók, nem sokkal később pedig Zelenszkij maga jelentette be, hogy legfőbb bizalmasa távozik az elnöki hivatal éléről. 

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, az Ukrajnába juttatott EU-s pénzekből nemcsak aranyvécére, de arany fürdőkádra is futotta. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az EB elnöke (Fotó: AFP)

add-square Korrupciós botrány Ukrajnában

Az európai pénzekből az aranyvécé mellett aranykádra is futotta Ukrajnában

Korrupciós botrány Ukrajnában 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmigráns

A németek mindent megérdemelnek

Bayer Zsolt avatarja

Szabadlábra a helyezték a weimari karácsonyi vásárban késsel fenyegetőző férfit.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu