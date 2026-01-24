Brüsszel terve még a dédunokáinkat is eladósítaná

Orbán Viktor már az állam- és kormányfők csütörtöki találkozóján is beszélt arról a dokumentumról, amit nemrég a Politico hozott nyilvánosságra. Brüsszel tervei szerint az európai emberek fizetnék nemcsak a háború, de Ukrajna újjáépítési költségeinek a nagy részét is. Orbán Viktor már konkrét számokról beszélt a kaposvári háborúellenes gyűlésen, ahol mindenkit a nemzeti petíció kitöltésére biztatott, hiszen a tervek még a dédunokáinkat is eladósítanák.

Brüsszel tervei szerint Ukrajna számláját az európai emberek fizetnék

Fotó: IDA MARIE ODGAARD / Ritzau Scanpix

A Politico által megszerzett dokumentumokról Kaposváron már konkrét számok hangoztak el. A tervek szerint nemcsak a háborút, de egy esetleges békekötés esetén Ukrajna újjáépítését is az európai emberek finanszíroznák.

Ennek a tervnek pedig a pénz előteremtése mellett Ukrajnának az EU-ba történő gyorsított felvétele is a része, ami a bizottság 2027-re tűzött ki.

A dokumentum szerint a 800 milliárd dollár még nem tartalmazza azokat a hadi kiadásokat, amelyek a becslések szerint további 700 milliárd dollárt tesznek ki. Így tehát az EU vezetése az elkövetkezendő években 1500 milliárd dollárt akar Ukrajna finanszírozására fordítani. A dokumentumnak van egy másik érdekes pontja is, amire Dömötör Csaba, a Patrióták képviselője hívta fel a figyelmet.