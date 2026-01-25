Az Egyesült Államokban téli vihar okozott fennakadásokat, az oroszok három ukrán harccsoportot számoltak fel

Sorsdöntő választás következik, két út áll előttünk. Egy brüsszeli, háborús út , amit Brüsszel egy idehelyezett lerakattal, egy bábkormánnyal szeretne megvalósítani, és van egy másik út, egy magyar út, a béke útja, Orbán Viktor és a Fidesz útja, közöttük lehet választani – mondta el a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjében Tóth Edina, a központ vezető elemzője, volt fideszes európai parlamenti képviselő. Kiss Rajmund, a Mathias Corvinus Collegium diplomáciai műhelyének vezetője szerint a legfontosabb kérdés, ami négy éve, 2022 tavaszán is volt: háború vagy béke.