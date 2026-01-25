egyesült államokukrajnaviharorosz-ukrán háború

Az Egyesült Államokban téli vihar okozott fennakadásokat, az oroszok három ukrán harccsoportot számoltak fel

Az orosz–ukrán háborúban három ukrán harccsoportot számoltak fel az oroszok. Az Egyesült Államok területén áramkimaradásokat és óriási közlekedési fennakadásokat okozott egy téli vihar. Kijevben továbbra is tízezrek vannak áram és fűtés nélkül.

Munkatársunktól
2026. 01. 25. 23:40
Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az éjszaka során az orosz légvédelem számos ukrán pilóta nélküli repülőeszközt semmisített meg az ország különböző régiói felett. Moszkva közlése alapján a harkovi területen az orosz fegyveres erők három ukrán harccsoportot számoltak fel, és jelentős személyi, valamint technikai veszteségeket okoztak az ukrán oldalon az orosz–ukrán háborúban

Az Egyesült Államok területén súlyos közlekedési fennakadásokat okozott egy téli vihar, repülőjáratok ezreit kellett törölni (Illusztráció, forrás: AFP)

Miközben Brüsszel hajmeresztő összegekkel támogatná Ukrajnát és minden eddiginél jobban felgyorsítaná a csatlakozási folyamatot, nyilvánvaló, hogy a jelenleg háborúban álló ország csatlakozása óriási veszélyeket rejt magában az egész kontinensre nézve. A határátlépés egyszerűsödésével Ukrajna bűnszervezeteket, de akár járványokat is rászabadíthat Európára.

Továbbra is tízezrek vannak fűtés nélkül Kijevben

A téli fagyos viszonyok között 1676 épülettömbben továbbra sincs fűtés, miután szombaton a korábbi támadások nyomán mintegy 6000 épülettömbben szakadt meg a távhőszolgáltatás

 – ismertette a helyzetet Vitalij Klicsko polgármester. Éjszaka a hőmérséklet mínusz 10 Celsius-fok alá süllyedt Kijevben. 

Az Egyesült Államokban hóvihar okozott áramkimaradások

Az Egyesült Államokban nagy területen áramkimaradásokat és közlekedési fennakadásokat okozott a fagyott esővel és havazással kelet felé vonuló téli vihar vasárnap. Az ország déli államaiban a fagyott esőben már a vasárnap reggeli órákban meghaladta a 600 ezret az áramszünet által érintett háztartások száma, és a szám a várakozások szerint meghaladhatja az egymilliót. A vihar miatt csak vasárnap mintegy tízezer légi járatot töröltek, miután szombaton négyezer járat nem közlekedett, és a légitársaságok már hétfőre is bejelentettek további kétezer járattörlést. 

Sorsdöntő választás következik, két út áll előttünk. Egy brüsszeli, háborús út , amit Brüsszel egy idehelyezett lerakattal, egy bábkormánnyal szeretne megvalósítani, és van egy másik út, egy magyar út, a béke útja, Orbán Viktor és a Fidesz útja, közöttük lehet választani – mondta el a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjében Tóth Edina, a központ vezető elemzője, volt fideszes európai parlamenti képviselő. Kiss Rajmund, a Mathias Corvinus Collegium diplomáciai műhelyének vezetője szerint a legfontosabb kérdés, ami négy éve, 2022 tavaszán is volt: háború vagy béke.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

